Christina Knapp glänzt mit vier Toren: "Zurzeit mag ich Deniz Undav"

Überraschung über die Ehrung

„Danke! Nicht unbedingt, aber das freut mich natürlich“, sagt Christina Knapp. Ihre Worte klingen bescheiden, aber auch voller Freude – ein Echo ihrer Spielfreude, die sie am Wochenende eindrucksvoll zeigte.

Spielfreude, Tempo, Präzision

Der deutliche Erfolg beim SV Leonberg/Eltingen war für Knapp vor allem ein Resultat von Leichtigkeit und Zusammenspiel. „Wir hatten richtig Spaß am Fußballspielen und das Zusammenspiel hat gut geklappt“, berichtet sie.

Die Mannschaft erspielte sich eine Vielzahl hochkarätiger Möglichkeiten: „Wir haben uns echt viele Chancen erspielt, hatten auch noch etliche Lattentreffer dazu.“ Auch die Breite des Kaders war ein Faktor: „Wir waren gut aufgestellt und konnten von der vollen Bank immer wieder frische Spielerinnen bringen.“

Tore, die erkämpft und erspielt sind

Auf ihre Treffer angesprochen, zeigt Christina Knapp eine Mischung aus Entschlossenheit und Freude: „Tore sind immer gut, jedes Tor macht Spaß. Besonders aber die, die schön herausgespielt wurden oder bei denen ich mich zuvor gegen ein oder zwei Spielerinnen durchsetzen konnte.“ Es sind Tore, die Technik, Wille und Timing vereinen – und die zu ihrem Spielstil passen.

Ein Verein mit besonderer Atmosphäre

Was die SG Roßwag Großglattbach für sie ausmacht, beschreibt Knapp mit spürbarer Zuneigung: „Der Zusammenhalt in der Mannschaft, der Mix aus jungen und älteren Spielerinnen, das familiäre Umfeld und der malerisch gelegene Sportplatz zwischen Enz und Weinbergen in Roßwag.“ Es ist ein Ort, an dem Fußball und Landschaft verschmelzen – und an dem ein Teamgeist wächst, der weit über die Trainingszeiten hinausreicht.

Bewunderung für Deniz Undav

Eine Lieblingsspielerin hat Christina Knapp nicht – dafür einen Lieblingsspieler: „Zurzeit mag ich Deniz Undav ziemlich. Er spielt auch im Sturm, ist unberechenbar in seiner Spielweise und sagt, was er denkt bzw. spricht relativ offen.“ Ein Vorbild, das für Mut, Klarheit und Instinkt steht.

Flexibel, aber am liebsten im Angriff

Positionsfragen beantwortet Knapp mit ihrer gewohnten Vielseitigkeit: „Am liebsten spiele ich im Sturm, auf der Außenbahn oder im zentralen offensiven Mittelfeld.“ Doch die Realität ist eindeutig: „Die meiste Zeit spiele ich in der Sturmspitze.“ Dort entfaltet sie ihre größte Wirkung – wie der jüngste Kantersieg eindrucksvoll zeigte.

Blick auf die Tabelle – und nach oben

Aktuell steht die SG Roßwag Großglattbach auf Rang sechs in der Frauen-Bezirksliga Enz-Murr. Der Blick nach vorn ist dennoch optimistisch: „Unser Ziel ist es, im oberen Drittel der Tabelle zu landen.“

Voraussetzung: Konstanz. „Dafür dürfen wir aber nicht so starke Leistungsschwankungen haben, wie es teilweise in der Hinrunde der Fall war. Aber von den Punkten her ist es in der Tabelle relativ eng – daher ist unser Ziel noch realistisch zu erreichen.“

Verantwortung übernehmen und junge Spielerinnen formen

Christina Knapps sportliche Ziele gehen über Tore hinaus: „Ich möchte vor allem Spaß haben und mit meinen Toren weiterhin zum Teamerfolg beitragen.“ Genauso wichtig ist ihr die Rolle als Führungsspielerin: „Ich möchte weiterhin Verantwortung auf dem Platz übernehmen und junge Spielerinnen weiterentwickeln.“

Sport, Berge, Reisen – ein aktives Leben

Auch abseits des Rasens zieht es Knapp nach draußen: „Ich mag so ziemlich alle sportlichen Aktivitäten; besonders in den Bergen.“ Dazu kommt die Zeit mit ihren Liebsten: „Sonst verbringe ich gerne Zeit mit meiner Familie und Freunden oder mit Reisen.“

Berufliche Verantwortung in der Finanzbranche

Beruflich ist Christina Knapp in einer anspruchsvollen Rolle verankert: „Ich bin Personalentwicklerin in der Finanzbranche.“ Eine Tätigkeit, die ähnliches verlangt wie der Fußball: Struktur, Empathie, Klarheit – und die Fähigkeit, Talente zu fördern.

Eine Spielerin, die Freude, Mut und Teamgeist verbindet

Christina Knapp ist die FuPa-Spielerin der Woche, weil sie trifft, weil sie vorbereitet, weil sie ihr Team besser macht. Ihr Auftritt im Spiel beim SV Leonberg/Eltingen war nicht nur ein individueller Höhenflug, sondern Ausdruck dessen, was sie verkörpert: Leidenschaft, Zusammenhalt und die Fähigkeit, ein Spiel an sich zu reißen.