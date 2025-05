Christina Fitzi übernimmt Leitung der Sportschule Schöneck Badischer Fußballverband +++ Nachfolgerin von Uwe Breitschopf

Karlsruhe. Seit dem 1. April lenkt Christina Fitzi als neue Leiterin die Geschicke der Sportschule Schöneck. Sie tritt damit die Nachfolge von Uwe Breitschopf an, der über viele Jahre hinweg die Einrichtung des Badischen Fußballverbands (bfv) mit großem Engagement und Weitblick geführt hat.

Mit über 25 Jahren Berufserfahrung in der Hotel- und Gastronomiebranche bringt die 45-jährige Fitzi fundiertes Fachwissen sowie umfassende Führungserfahrung in ihre neue Aufgabe ein. In ihrer Rolle verantwortet sie nicht nur die strategische Weiterentwicklung der Sportschule, sondern auch die operative Steuerung wichtiger Sanierungs- und Modernisierungsprojekte. Darüber hinaus zählen das Kunden- und Belegungsmanagement, die Pflege und der Ausbau von Netzwerken sowie die repräsentative Vertretung der Einrichtung zu ihren zentralen Aufgabenfeldern.

Als Leiterin eines Teams von rund 50 Mitarbeitenden trägt Christina Fitzi die Gesamtverantwortung für einen reibungslosen Ablauf im täglichen Betrieb und die wirtschaftliche Stabilität der Sportschule. Mit frischen Ideen, einem klaren Blick für Qualität und Service sowie einem hohen Maß an Teamorientierung möchte sie die Sportschule Schöneck zukunftsfähig ausrichten und ihre Rolle als bedeutende Aus- und Weiterbildungsstätte im badischen und überregionalen Sport weiter stärken.