Christian Villinger lässt SGM T/A spät jubeln

Zu einem etwas glücklichen Last-Minute-Punktgewinn kam die SGM im Nachholspiel gegen den Lokalrivalen aus Ellwangen.

Es war noch keine Minute gespielt, da geriet die SGM bereits in Rückstand. Ein sauber heraus gespielter Angriff über die linke Seite mit einem anschließenden Querpass bescherte den Gästen die frühe Führung. Auch danach blieb der Gast das gefährlichere Team, ein Freistoß verfehlte knapp sein Ziel, und einmal musste SGM-Keeper in höchster Not per Fußabwehr klären. Ansonsten tat sich vor beiden Toren wenig, wobei vor allem die Heimelf offensiv keinerlei Akzente setzen konnte. Einzig ein Schuss von Robin Butscher strahlte so etwas wie Torgefahr aus. Im zweiten Abschnitt verflachte die Partie weiter. Der SV Ellwangen überließ der SGM das Spiel und lauerte auf Konter. Doch die Biechele-Elf konnte sich keine echte Torchance erarbeiten. Erst in der Schlussphase nahm die Partie noch Fahrt auf. Ein Schuss von Robin Butscher aus etwa 20 Metern ging knapp übers Tor und in der 89. Minute übersah der Schiedsrichter ein klares Handspiel eines SVE-Verteidigers im Strafraum, so dass die Gastgeber vergeblich auf den fälligen Elfmeterpfiff warteten. Die Nachspielzeit war eigentlich schon abgelaufen, als der SGM noch ein Freistoß knapp 30 Meter zentral vor dem Tor zugesprochen wurde. Christian Villinger nahm sich ein Herz und hämmerte den Ball zum viel umjubelten 1:1 Endstand in die Maschen.