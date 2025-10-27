Christian Träsch fällt aus – FC Moosinning schlägt FC Gerolfing überraschend deutlich

Mit einem verdienten 3:0 (2:0)-Sieg beim FC Gerolfing konnte der FC Moosinning in der Bezirksliga Nord weiter Boden gutmachen. Für die Gelb-Schwarzen war es der vierte Sieg in Folge und die Ball-Elf konnte sich mit diesem Dreier auf Tabellenplatz fünf vorarbeiten.

Während bei Gerolfing Spielertrainer Christian Träsch krankheitsbedingt passen musste, hatte sich bei Moosinning unter der Woche Spielmacher Stefan Haas abgemeldet, der mit einer Fersenverletzung bis zur Winterpause ausfällt. Moosinning kam zwar gut in die Partie, die erste Großchance hatte aber Gerolfing durch Lukas Achhammer, der den Ball in der 12. Minute frei vor dem Kasten drüber setzte.

Besser machte es im Gegenzug der FCM, als Chris Häusler einen weiten Ball verlängerte, David Kamm geschickt kreuzte und diesen zum 1:0 im langen Eck versenkte. Mitte der ersten Halbzeit spielte es Moosinning in die Karten, dass Gerolfings gefährlichster Angreifer Ahmet Altay verletzungsbedingt raus musste. In der Folge hatte Moosinning seine beste Phase. In der 24. Minute wurde ein Volleyschuss von Maxi Völke gerade noch geblockt, doch kurz darauf bediente er mit einem weiten Ball Häusler, und der schloss eiskalt zum 2:0 ab. Bis zum Pausenpfiff hätte Moosinning mehrfach nachlegen können, doch unter anderem verhinderte ein zweifelhafter Abseitspfiff einen Treffer von Giggs Ball.

FC Moosinning macht es schlussendlich deutlich

Obwohl der FCM im zweiten Abschnitt nicht mehr ganz so souverän zu Werke ging, hatte er die Partie bis auf wenige Ausnahmen fest im Griff. In der 51. Minute verlängerte Marco Esposito eine Hereingabe in Richtung eigenes Tor, der Ball sprang aber vom Pfosten ins Feld zurück. Dann hätte Häusler innerhalb von zwei Minuten den Deckel zweimal drauf machen müssen, er ließ aber beste Chancen leichtfertig liegen. Besser machte er es, als sich Tobi Killer rechts durch tankte, Kamm die flache Hereingabe passieren ließ und Häusler sicher zum 3:0 abschloss (60.).

Die Partie war gelaufen, Gerolfing ließ sich aber nicht hängen, und so musste Torwart Aaron Siegl bei einem Kopfball sein ganzes Können aufbieten, um den Ehrentreffer zu verhindern. Auf der anderen Seite verpasste der eingewechselte Maxi Lechner frei vor dem Tor, Fabi Ulitzka scheiterte zweimal am Keeper, und auch Maxi Reisinger hätte sich bei einem Abpraller in die Torschützenliste eintragen können. Den Schlusspunkt setzte Siegl mit einem tollen Reflex im Eins-gegen-Eins-Duell mit einem Gerolfinger Angreifer. (th)