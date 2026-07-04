Christian Strasser: „Es geht mir ausschließlich um den Verein“

Christian Strasser im Rahmen der Feierlichkeiten zur erstmaligen Mondorfer Europapokalteilnahme – Foto: mika.photographie

111 Jahre nach der Gründung betreten die 1.Herren aus Mondorf kommende Woche erstmals internationales Parkett. Der Verein aus dem Thermalbad aus dem Südosten Luxemburgs hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten kontinuierlich weiterentwickelt. FuPa hat diesen Prozess, der in der Conference League-Qualifikation mündete, mit Präsident Christian Strasser aufgerollt.

Das weiß ich nicht, auch nicht ob das ein Ziel vor über einem Jahrhundert war, denn ich war damals nicht dabei. Ich kann nur sagen, dass viele Menschen das nicht mehr erlebt haben. Mein erster Weg nach der Qualifikation führte mich deswegen auf den Mondorfer Friedhof. Dort gibt es viele Bekannte und natürlich auch meinen Vater, der ja früher Vereinspräsident war, aber auch andere Jungs, die hier spielten oder im Vorstand waren und für uns stets Idole darstellten. Bei allen von uns, die den Weg mitgegangen sind, ist sehr viel Stolz dabei. Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass es nicht so sei.

111 Jahre feiert Ihr Verein in diesem Jahr: wie kann man das Gefühl beschreiben, nach über einem Jahrhundert erstmals an einem internationalen Wettbewerb teilnehmen zu können?

Seit zwölf Jahren spielt Mondorf ohne Unterbrechung in der BGL Ligue und hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Wie viel Arbeit steckt dahinter? Können Sie den Verlauf der letzten Jahrzehnte grob erklären?

Vor 22 Jahren gab es einen Moment, in dem ich mir zum dritten Mal mein Kreuzband gerissen hatte. Da dachte ich, dass es mit dem Fußballspielen wirklich reichen würde. Es gab dann die Möglichkeit, ganz mit dem Fußball abzuschließen oder eine andere Rolle im Fußball zu übernehmen. Der Vorstand war einst zwar zahlenmäßig gut aufgestellt, aber ihm gehörten viele ältere Mitglieder an. Die leisteten tolle Arbeit, keine Frage, doch moderne Dinge umzusetzen gestaltete sich schwieriger. Das war der Punkt, als wir zu viert in den Vorstand kamen. Wir arbeiteten einen Plan aus, was wir machen wollten und wie wir dies erreichen konnten.

Die erwähnten vier sind auch heute noch Teil des Vorstandes. Es sind dies Eric Bosseler, Michele Scanzano, Steve Reckel und meine Wenigkeit. Wir waren es, die einen Neustart wagten, indem jeder einen Teil der Aufgaben übernahm und jeder sprach auch Bekannte aus seinem Umfeld an. Zum Glück stießen noch sehr viele andere hinzu. Ehrlich gesagt reichte der Plan, den wir aufgebaut hatten, bis zur Ehrenpromotion. Bis dahin trauten wir uns zu, das Ganze unter Kontrolle haben zu können. Das war aus damaliger Sicht vernünftig. Doch ohne die restlichen Leute, die in den vergangenen zwanzig Jahren hinzustießen, wäre diese Entwicklung nicht möglich gewesen.

Kontinuität und den Fokus nicht zu verlieren sind im immer schneller drehenden Fußballzirkus schwer beizubehalten. Wie ist das Ihrem Verein das gelungen?

Ich habe das Glück, mit Almin Babacic und Amine Nabli zwei frühere Kapitäne an Bord zu haben, die eine enorme Arbeit leisten. Babacic war damals sogar Kapitän beim Relegationsspiel in Hesperingen, als wir erstmals in die BGL Ligue aufgestiegen waren. Er hatte zwar einen Elfmeter in besagtem Spiel verschossen, ansonsten mögen wir ihn aber sehr, auch wenn wir ihn immer noch damit aufziehen (Lachen). Danach haben wir auch Nabli eingebaut und sind sehr froh, diese Entscheidung getroffen zu haben. Die beiden haben die sportliche Leitung im Verein übernommen. Noch in den letzten drei, vier Wochen haben sie sehr viel gearbeitet, da wir ja trotz internationaler Qualifikation etwas im Ungewissen waren.

Hinzukommt ein neuer Teammanager, Matteo Massaro. Wir waren letztens z.B. jeden Abend wohl bis Mitternacht in Videokonferenzen, um zu sehen wo wir mir der Kaderplanung dran sind, welche Profile wir noch benötigen usw. Und Morgens um halb sieben, sieben Uhr ging es bereits weiter. Ich glaube, wir können uns sehr glücklich schätzen, alle verständnisvolle Ehefrauen zu haben. Man muss dann auch bedenken, dass die zuvor erwähnten vier das alles auf ehrenamtlicher Basis machen. Ich muss meinen Hut davor ziehen, was da alles geleistet wird!

Do., 09.07.2026, 19:15 Uhr US Mondorf Mondorf Dinamo Tiflis Tiflis 19:15 PUSH

Manche luxemburgischen Vereine haben Ihren Club, z.T. durch beträchtliche Investitionen, in der Entwicklung überholt. Der eine oder andere ist danach wieder tief gefallen. Wie sehen Sie das Projekt Ihres Vereins gegenüber solchen Beispielen? Könnte Mondorf ein nachhaltigeres Beispiel sein?

Es steht mir nicht zu, andere Projekte zu beurteilen, da ich deren Prinzipien ja nicht kenne. Ich hätte aber nicht gedacht, dass so etwas, was Bissen z.B. aufgebaut hat, möglich wäre, nämlich quasi von der 1.Division bis zum Meistertitel zu marschieren, dem muss man Respekt zollen. Unser Weg war immer ein Weg, der irgendwo unserer DNA entspricht. Als Verantwortlicher einer Versicherungsgesellschaft und früher einer Bank verwalte ich den Verein ähnlich, nämlich nachhaltig, ohne zu sagen, dass andere Projekte dies nicht seien. Wir gingen unseren Weg Schritt für Schritt und lassen uns nicht unter Druck setzen und verrückt machen. Wenn jemand meint, es würde bei uns nicht schnell genug gehen, dass muss er sich woanders hin orientieren.

Wir sind uns durchaus bewusst, dass man auch einmal einen Schritt zurück gehen kann, wenn man im Endeffekt dadurch wieder nach vorne kommt. Ich denke, wir haben heute den Ruf, dass wir organisatorisch gesund sind. Und ich bin überzeugt, dass wir auch finanziell gesund sind. Und auf eine solche Basis kann man aufbauen. Heißt das, dass alles perfekt bei uns ist? Mitnichten! Es gibt eine Reihe Baustellen, allen voran der Ausbau der Jugendarbeit. Daran wird viel gearbeitet. Dann sind da unsere Infrastrukturen. Wir bekommen gerade einen neuen Kunstrasenplatz. Sportlich arbeiten wir uns Schritt für Schritt nach vorne. Ich hätte natürlich auch lieber das Pokalfinale vor drei Jahren erreicht, doch wir waren in Mersch ausgeschieden und mein Bruder gewann es ein Jahr später (d.Red.: Jeff Strasser mit Progrès Niederkorn).

2016 standen wir sogar im Endspiel, hatten aber gegen Düdelingen verloren. Dieses Jahr war es eng, anstatt Dritter zu werden hätten wir auch auf Platz 5 landen können. Was ich sagen will: wir kommen weiter. Natürlich verlieren wir in der Zwischensaison wie immer auch einige Spieler, wir wollen uns aber weiter verstärken. Wir haben jedoch keinen finanziellen noch sonst irgendeinen Druck, der uns dazu zwingt, im folgenden Jahr europäisch zu spielen. Wir wollen bloß so weit oben wie möglich stehen.

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Mondorf stand erstmals in seiner Vereinsgeschichte auf dem Podium der BGL Ligue und spielt wie gewusst erstmals international. Was wäre der nächste Schritt bzw. was wäre das nächste Ziel? Ein Titelgewinn?

Ich gehe bestimmt nicht hier in Mondorf mit der großen Trommel durch den Ort und sage, wir müssen einen Titel holen. Damit würde ich den Spielern, den Trainern und dem ganzen Verein einen unnötigen Druck auferlegen. Man wird mich nicht groß auftreten sehen. Natürlich habe ich während einem Spiel auch meine Emotionen, das ist klar. Ich denke, ich bin eigentlich aber diskret und für mein Ego brauche ich solche Dinge sicher nicht.

Es geht mir ausschließlich um den Verein, in dem ich groß geworden bin und dem ich vieles zu verdanken habe. Die Person, die ich heute bin, habe ich dem Club zu verdanken, weil ich dort mit Menschen zusammenkam, die mich bestimmte Werte lehrten, wie z.B. Respekt, Zusammenarbeit und Ziele zu erreichen. Alles, was ich auch in meinem Beruf und in meinem Leben brauche, sind Lektionen aus dem Sport. Deshalb gebe ich meinem Verein etwas zurück und deswegen möchte ich auch nur im Fußball eine Verantwortung in einem Verein übernehmen und nirgends sonst.

In der Qualifikation zur Conference League erwartet Ihre Mannschaft gleich ein schwerer Gegner und ein vermutlich hitziges Auswärtsspiel. Wie schätzen Sie die Chancen für Mondorf ein, gegen Dinamo Tiflis weiterzukommen?

Ich muss zugeben, dass ich den Namen zwar schon einmal gehört, ihn aber nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Ich habe mich über den Gegner informiert und über welche Spieler sie verfügen, wie ihr Kader aussieht, auf welche Art sie Fußball spielen und das im Prinzip in einem Stadion, in das vierzigtausend Zuschauer passen. Angeblich wird unsere Partie aber woanders gespielt, da im großen Stadion wohl ein Konzert stattfindet.

Natürlich werden gegen Mondorf auch keine vierzigtausend Fans kommen, im Moment (d.Red.: das Gespräch wurde am 19.Juni geführt) wohl eher nur so um die zweitausend. Man geht natürlich nicht in ein solches Duell, um zu verlieren. Wir werden sicher kämpfen und werden auch nicht als Touristen nach Georgien fliegen. Dennoch sind wir uns bewusst, wer der große Favorit ist. Da hatten andere luxemburgische Mannschaften mehr Losglück als wir, bei allem gebotenen Respekt. Egal wie es kommt freuen wir uns auf die Spiele und machen ein Event, ein Fest daraus.

Die ersten internationalen Partien werden unter einem neuen Trainer ausgetragen, der noch nicht lange mit der Mannschaft arbeitet. Könnte das einen Nachteil darstellen? Wie sehen die ersten Wochen unter Martin Forkel aus?

Ehrlich gesagt habe ich mehr am Telefon mit dem Trainer gesprochen als direkt, da wir wegen der Auslosung in Nyon waren. Hinzu kommt, dass wir wegen der Erneuerung unserer Platzes in Remich trainieren mussten. Ich möchte mich auf diesem Weg bei der Union Remich-Bous bedanken, dass wir ihr Spielfeld nutzen konnten. Die Neuzugänge und der vorhandene Kader, das neue Trainergespann und alle Leute lernten sich erst kennen. Nach den ersten Freundschaftsspielen kann man schauen, wo man dran ist. Martin Forkel ist als Trainer kein unbeschriebenes Blatt.

Man sich muss dafür nur ansehen, welche Arbeit er in Berburg und später in Rosport geleistet hat. Es war beeindruckend, was er beim FC Victoria aus einem Kader herausholen konnte, ohne das negativ zu meinen, der nicht der stärkste in der BGL Ligue war. Er steht für eine ehrliche Herangehensweise und Arbeit. Man geht auf den Platz, um zusammenzuarbeiten und etwas zu erreichen. Das sind Werte, die auch für uns wichtig sind. Wie schnell das aber alles zusammenfindet und passt, muss die Zeit zeigen,

Das Mondorfer Stadion ist nicht UEFA-konform. Wo wird die US Mondorf ihr Heimspiel bestreiten?

Wir bestreiten unser Heimspiel bei Racing im Hammerel-Stadion, am 9.Juli um 19:15 Uhr. Das Rückspiel wird eine Woche später um 21:00 Uhr Lokalzeit, d.h. 19 Uhr hier, angepfiffen.