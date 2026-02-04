Christian Stegmaier übernimmt die Jungwölfe in der VfL-Akademie

– Foto: FCK

VfL Wolfsburg hat die letzte vakante Trainerstelle in seiner Akademie besetzt. Christian Stegmaier übernimmt ab sofort die Verantwortung als Cheftrainer der U16-Jungwölfe. Der 35-Jährige ist Inhaber der A+-Lizenz und wechselt aus dem Nachwuchsbereich des TSV 1860 München, wo er zuletzt ebenfalls als U16-Cheftrainer tätig war.

„Mit Christian Stegmaier konnten wir unseren absoluten Wunschkandidaten für die Position gewinnen. Das freut uns sehr. Er bringt bereits viel Erfahrung im Nachwuchsfußball mit und hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Besonders seine klare Ausbildungsphilosophie und sein modernes Trainerprofil haben uns überzeugt“, sagt Akademie-Direktor Michael Gentner.

Stegmaier begann seine Trainerlaufbahn bereits im Alter von 20 Jahren. In den vergangenen viereinhalb Jahren arbeitete der gebürtige Wormser in verschiedenen Funktionen im Nachwuchsbereich des TSV 1860 München. Zuvor sammelte er Erfahrungen im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Kaiserslautern.