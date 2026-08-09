Christian Schneider - der Matchwinner!

– Foto: Thees Klaffke

In der 1. Folge unserer neuen Rubrik: Spiele, über die sonst niemand schreibt: Exklusiv und nur bei uns - das Derby zwischen Ummel II und Ostereistedt/Rhade II in der 2. Kreisklasse Nord.

Das Spiel, es fing hervorragend an für die Gastgeber, die ohnehin die erste Halbzeit bestimmen sollten. Gleich nach drei Minuten brachte Christopher Mahnken nach einer Ecke von Christian Schneider Ummel per Kopfball in Führung.

Von den Gästen war dagegen in dieser ersten Hälfte lange Zeit kaum etwas zu sehen. "Wir sind erst gar nicht ins Spiel gekommen", so Trainer Hassan Harb, für dessen Team an diesem Tage mit Azadi Kaye ein Feldspieler im Tor stand. "Nach dem Ausfall unserer Torhüter stand Azadi heute überhaupt zum ersten Mal im Tor. Er hat ein wirklich starkes Spiel gemacht", lobte Harb den Aushilfskeeper.

Ummel hatte die erste Hälfte geprägt, doch im zweiten Abschnitt drehte sich die Begegnung zusehends - und dies lag nicht zuletzt am eingewechselten Pascal Schüschka, der auf Seiten der Gäste ein tolles Spiel abliefern sollte. "Er hat uns ganz schön Probleme bereitet", so Thees Klaffke, der gemeinsam mit Jonas Zick das Traineramt bei Ummel vor dieser Saison übernommen hat.

Dieser Pascal Schüschka war es auch, dem in der 55. Minute nach einer starken Vorarbeit von Tobias Müller das 1:1 für die Gäste gelang. Und das Team aus der Samtgemeinde Selsingen blieb überlegen. "Wir waren in diesem zweiten Abschnitt nun deutlich besser, waren näher am 2:1 dran", so Harb.

Die entscheidende Szene sollte sich dann aber vor dem Gäste-Tor abspielen. Und das ganz am Ende der Partie: Es waren in diesem Derby vielleicht noch 30 Sekunden zu spielen, da wurde Niko Schröder im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht. Elfmeter für Ummel. Christian Schneider trat an. Schneider oder Kaye? Wer würde zum "Man of the match" der Partie werden? Schneider! Er traf zum späten 2:1-Siegtor für die Gastgeber.

"Über ein Remis hätten wir uns hier aber auch nicht beklagen können", so Klaffke nach seiner erfolgreichen Trainerpremiere. "Am Ende war es ein glücklicher Erfolg für uns!"

Die Geschichte des Spiels

Das Spiel lieferte auch noch eine schöne Comeback-Geschichte. Nach einem Jahr Pause spielte auf Ummels Seite erstmals wieder Sören Meyer - und zeigte in der Defensive eine starke Leistung.

Aufstellungen

Ummel II: Timm Weiß, Christopher Mahnken, Leon Ringen, Paul Stelling, Sebastian Scharf, Jan Grünwaldt, Sören Meyer, Jonah Meyer, Steffen Plate, Christian Schneider, Malte Borchers

Bank: Hannes Müller, Ralf Mahnken, Niko Schröder, Christoph Cordes, Joscha Weiß, Lennart Postels

Ostereistedt/Rhade II: Azadi Kaye, Tristan Oetjen, Marlon Klaiber, Hshyar Sahme, Jonas Schröder, Rumen Todorov, Azad Kocaman, Ilhan Sardas, Michael Ehlers, Tobias Müller, Steffen Müller

Bank: David Sauerland, Fabian Gläser, Ragip Sardas, Hassan Harb, Pascal Schüschka