Christian Schmitz ist neuer Trainer bei der SG Unterrath Der Fußball-Landesligist hat einen Nachfolger für Muhammet Isiktas gefunden, von dem er sich tags zuvor einvernehmlich getrennt hatte.

Schmitz, der seit seinem Abschied vom Bezirksligisten TuS Gerresheim im November 2019 ohne Trainerjob war, stellte sich bereits am Dienstagabend der Mannschaft vor. Am Samstagnachmittag wartet auf ihn und sein neues Team auswärts bei VSF Amern bereits die erste gemeinsame Aufgabe. „Wir kommen nur mit Disziplin, Leidenschaft und Kampf aus dieser schwierigen Situation heraus. Christian Schmitz verkörpert all das. Von daher bin ich froh, ihn für uns gewonnen zu haben“, erklärte Toma Ivancic auf Anfrage.

Schmitz war schon am vergangenen Sonntag Augenzeuge der Unterrather 2:3-Niederlage auf eigenem Platz gegen den direkten Konkurrenten VfR Fischeln und sammelte wichtige Erkenntnisse. „Da standen ja trotz einiger Ausfälle immer noch Akteure mit gefühlt 150 Ober- und Regionalligaspielen auf dem Buckel auf dem Platz. Diese Qualität müssen wir nun auch wieder zum Vorschein bringen“, so der neue Coach. Wie das funktionieren soll, darüber hat Schmitz auch schon klare Vorstellungen. „Die Zeit von Hacke und Pike ist vorbei. Wir sind im Abstiegskampf. Jetzt zählt nur harte Arbeit.“ Wer diese nicht verrichten möchte, dürfte am Franz-Rennefeld-Weg in Zukunft schlechte Karten haben.