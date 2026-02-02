Christian Rust nicht mehr dabei

Der SC Weiche Flensburg 08 vermeldet nach Moritz Göttel den zweiten Abgang in der laufenden Winterperiode. Der zum Saisonende auslaufende Vertrag mit Christian Rust wurde auf Wunsch des Torhüters vorzeitig aufgelöst. Der dänische Schlussmann hatte sich vor einiger Zeit einer Operation unterziehen müssen und wäre der Mannschaft noch mehrere Wochen, möglicherweise Monate, nicht zur Verfügung gestanden.
Der Verein hatte auf die personelle Situation bereits Anfang Januar reagiert und mit Ronny Seibt einen neuen Torhüter verpflichtet. Der 20 Jahre alte Neuzugang trägt künftig die Rückennummer 35.
Sport Geschäftsführer Dominique Natusch erläutert die Entscheidung. „Es ist die Bitte von Christian gewesen, jetzt schon den Vertrag zu lösen. Aufgrund seiner Verletzung ist der Schritt nachvollziehbar.“ Natusch betont zugleich die Bedeutung des Torhüters für den Klub. „Er war eineinhalb Jahre ein sehr wichtiger Teil unserer Mannschaft, hat sich weiterentwickelt und viele gute Spiele für Weiche bestritten. Dafür sind wir ihm sehr dankbar.“
Auch Torwarttrainer Jan Neujahr, der über eineinhalb Jahre eng mit Rust gearbeitet hatte, verabschiedet sich mit persönlichen Worten. „Vielen Dank für die angenehme Zusammenarbeit. Ich wünsche Dir für die Zukunft sportlich und privat alles Gute.“
Christian Rust war zur Saison 2024/25 aus Dänemark nach Flensburg gewechselt. In jener Spielzeit kam er in siebenundzwanzig Regionalliga Partien zum Einsatz. Sein Debüt feierte der damals 19 Jahre alte Torhüter beim 1:1 zum Saisonauftakt in Meppen vor mehr als fünftausendachthundert Zuschauern.
In der laufenden Saison 2025/26 stand Rust vom siebenten bis zum fünfzehnten Spieltag in neun aufeinanderfolgenden Begegnungen über die volle Distanz im Tor. Wiederkehrende Blessuren führten jedoch dazu, dass er im Herbst 2025 ausfiel und schließlich operiert werden musste. Eine längere Ausfallzeit war die Folge.
Insgesamt absolvierte Christian Rust achtunddreißig Pflichtspiele für den SC Weiche Flensburg 08, seine erste Station im Herrenbereich. Siebenmal blieb er dabei ohne Gegentreffer. Ausgebildet wurde der Däne bei Brøndby IF und dem FC Midtjylland. Nach Casper Mols und Philip Østerbæk war Rust der dritte dänische Torhüter im Kader des nördlichsten deutschen Fußball Regionalligisten und der erste, der zwischenzeitlich den Status des Stammtorhüters innehatte.
Zum Abschied äußerte sich Christian Rust in seiner Muttersprache dankbar über seine Zeit in Flensburg. Er blickt mit großer Freude auf seine Zeit beim Verein zurück und bedankt sich für das Vertrauen, die Unterstützung und die Möglichkeiten, die ihm geboten wurden. Aufgrund seiner Verletzung habe man sich gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit bereits jetzt zu beenden.