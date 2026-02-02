Christian Rust nicht mehr dabei Torhüter löst Vertrag beim SC Weiche auf von red · Heute, 17:52 Uhr · 0 Leser

– Foto: Weiche Flensburg

Der SC Weiche Flensburg 08 vermeldet nach Moritz Göttel den zweiten Abgang in der laufenden Winterperiode. Der zum Saisonende auslaufende Vertrag mit Christian Rust wurde auf Wunsch des Torhüters vorzeitig aufgelöst. Der dänische Schlussmann hatte sich vor einiger Zeit einer Operation unterziehen müssen und wäre der Mannschaft noch mehrere Wochen, möglicherweise Monate, nicht zur Verfügung gestanden.

Der Verein hatte auf die personelle Situation bereits Anfang Januar reagiert und mit Ronny Seibt einen neuen Torhüter verpflichtet. Der 20 Jahre alte Neuzugang trägt künftig die Rückennummer 35. Sport Geschäftsführer Dominique Natusch erläutert die Entscheidung. „Es ist die Bitte von Christian gewesen, jetzt schon den Vertrag zu lösen. Aufgrund seiner Verletzung ist der Schritt nachvollziehbar.“ Natusch betont zugleich die Bedeutung des Torhüters für den Klub. „Er war eineinhalb Jahre ein sehr wichtiger Teil unserer Mannschaft, hat sich weiterentwickelt und viele gute Spiele für Weiche bestritten. Dafür sind wir ihm sehr dankbar.“

Auch Torwarttrainer Jan Neujahr, der über eineinhalb Jahre eng mit Rust gearbeitet hatte, verabschiedet sich mit persönlichen Worten. „Vielen Dank für die angenehme Zusammenarbeit. Ich wünsche Dir für die Zukunft sportlich und privat alles Gute.“ Christian Rust war zur Saison 2024/25 aus Dänemark nach Flensburg gewechselt. In jener Spielzeit kam er in siebenundzwanzig Regionalliga Partien zum Einsatz. Sein Debüt feierte der damals 19 Jahre alte Torhüter beim 1:1 zum Saisonauftakt in Meppen vor mehr als fünftausendachthundert Zuschauern.