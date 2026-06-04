 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Christian Rapp ist doch noch nicht reif für die Fußballrente

Bezirksligatipp mit Christian Rapp, Torwart des FC Zell

von Werner Hornig (BZ) · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser
„Gegen den Lokalrivalen will ich nicht zweimal verlieren“: Christian Rapp will mit Zell im Derby gegen den FC Schönau den zweiten Platz verteidigen. | Foto: Gerd Gründl
„Gegen den Lokalrivalen will ich nicht zweimal verlieren“: Christian Rapp will mit Zell im Derby gegen den FC Schönau den zweiten Platz verteidigen. | Foto: Gerd Gründl

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Christian Rapp
Christian Rapp

Christian Rapp hängt eine weitere Fußballsaison beim FC Zell dran. Sollte der Torwart, der für die BZ den Spieltag tippt, mit dem Bezirksligisten nochmal aufsteigen, wäre das für ihn "eine Riesensache".

Ehemann, zweifacher Familienvater, Technischer Produktdesigner, Fußballer, Schiedsrichter. Christian Rapp hat einiges um die Ohren. Kein Wunder, dass der 30 Jahre alte Torhüter des Bezirksligisten FC Zell damit liebäugelte, kürzerzutreten, und sich ernsthafte Gedanken machte, die Kickstiefel an den Nagel zu hängen zu. Seit Montagabend ist dieses Thema allerdings vom Tisch. "Ich habe mich mit meinem neuen Trainer Dirk Tegethoff unterhalten und ihm gesagt, dass ich doch noch einmal weitermachen werde", erklärt Rapp.

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