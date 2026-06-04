Christian Rapp ist doch noch nicht reif für die Fußballrente Bezirksligatipp mit Christian Rapp, Torwart des FC Zell von Werner Hornig (BZ) · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

„Gegen den Lokalrivalen will ich nicht zweimal verlieren“: Christian Rapp will mit Zell im Derby gegen den FC Schönau den zweiten Platz verteidigen. | Foto: Gerd Gründl

Christian Rapp hängt eine weitere Fußballsaison beim FC Zell dran. Sollte der Torwart, der für die BZ den Spieltag tippt, mit dem Bezirksligisten nochmal aufsteigen, wäre das für ihn "eine Riesensache".