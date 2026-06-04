Christian Rapp ist doch noch nicht reif für die Fußballrente

Christian Rapp hängt eine weitere Fußballsaison beim FC Zell dran. Sollte der Torwart, der für die BZ den Spieltag tippt, mit dem Bezirksligisten nochmal aufsteigen, wäre das für ihn "eine Riesensache".
Ehemann, zweifacher Familienvater, Technischer Produktdesigner, Fußballer, Schiedsrichter. Christian Rapp hat einiges um die Ohren. Kein Wunder, dass der 30 Jahre alte Torhüter des Bezirksligisten FC Zell damit liebäugelte, kürzerzutreten, und sich ernsthafte Gedanken machte, die Kickstiefel an den Nagel zu hängen zu. Seit Montagabend ist dieses Thema allerdings vom Tisch. "Ich habe mich mit meinem neuen Trainer Dirk Tegethoff unterhalten und ihm gesagt, dass ich doch noch einmal weitermachen werde", erklärt Rapp.
Weiterlesen: Christian Rapp vom FC Zell ist doch noch nicht reif für die Fußballrente (BZ-Plus)