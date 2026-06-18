Christian Ortag wechselt in die 2. Bundesliga

– Foto: Sascha Skroblin

Christian Ortag setzt seine Laufbahn in der 2. Bundesliga fort. Der 31 Jahre alte Torhüter wechselt zur SpVgg Greuther Fürth. Das gab Fürth in einer Pressemitteilung bekannt. Vor gut einer Woche hatten Ortag und der SSV Ulm 1846 Fußball die Trennung nach acht Jahren bekanntgegeben. Nun steht fest, dass der langjährige Ulmer Torhüter ablösefrei in die Kleeblattstadt geht und dort einen Dreijahresvertrag unterschreibt.

Für Ortag endet damit eine lange Zeit beim SSV Ulm. In den vergangenen acht Spielzeiten absolvierte er 197 Spiele für den Verein. Der Torhüter, der in der Jugend des Karlsruher SC ausgebildet wurde, spielte vor seiner Ulmer Zeit auch für den FC Ingolstadt und die Stuttgarter Kickers. In Fürth soll er künftig Teil eines jungen Torwartteams sein. Die bereits verpflichtete neue Nummer eins Florian Hellstern steht dabei im Mittelpunkt der Planungen, Ortag ist als routinierter Backup vorgesehen.

Die Spielvereinigung beschreibt die Verpflichtung als bewusste Ergänzung für das Torhüterteam. Daniel Meyer, Geschäftsführer Sport, hebt in der Pressemitteilung des Vereins vor allem die Erfahrung und Haltung des Zugangs hervor. „Christian verfügt über viel Erfahrung und stellt den Erfolg der Mannschaft immer in den Vordergrund. Deshalb passt er genau in das Profil dieser Rolle, als Teil des Torwartteams seine jungen Kollegen zu unterstützen. Er wird mit seiner Persönlichkeit und professionellen Einstellung einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung unseres insgesamt jungen Torwartteams leisten.“

Der Torhüter selbst freut sich auf seine neue Aufgabe und sagt in der Pressemitteilung des Vereins: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr offen und ehrlich, das hat mich überzeugt. Für mich zählen nicht nur Einsatzzeiten, sondern vor allem die Rolle, die ich innerhalb der Mannschaft einnehmen kann. Mit dem Plan, den mir die Spielvereinigung aufgezeigt hat, kann ich mich voll identifizieren. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung an die jungen Torhüter weiterzugeben und sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass ich selbst von dem Umfeld und der täglichen Arbeit profitieren werde. Ich werde jederzeit bereit sein, wenn die Mannschaft mich auf oder neben dem Platz braucht.“

Ein emotionaler Abschied aus Ulm

Über Instagram richtete Christian Ortag nach dem Abschied noch folgende Worte an die Ulmer Fans: „Es fällt mir schwer, die richtigen Worte zu finden, denn dieser Verein ist für mich weit mehr als nur ein Ort, an dem ich Fußball gespielt habe. Er war mein Zuhause. Hier habe ich Menschen kennengelernt, die zu Freunden geworden sind, Siege gefeiert, Niederlagen verarbeitet, Erfolge gelebt und Tiefen gemeinsam durchgestanden. Jeder einzelne Moment hat mich geprägt, als Spieler, aber vor allem als Mensch. Dafür bin ich unendlich dankbar. Leider ist nach 8 unvergesslichen Jahren der Zeitpunkt gekommen vorerst Abschied zu nehmen. Ein ganz besonderer Dank gilt euch Fans. Ihr wart immer da. In den großen Momenten, aber vor allem auch dann, wenn es nicht lief. Eure Unterstützung, eure Liebe und eure Treue tragen diesen Verein und haben auch mich durch jede Phase getragen. Dafür werde ich euch immer dankbar sein. Auch ein großen Dank an alle meine Mitspieler, Mitarbeiter und Ehrenamtliche ohne die dieser Verein nicht der selbe wäre.

Ich blicke mit Stolz auf die vergangenen Jahre zurück und werde die Erinnerungen, die Emotionen und die gemeinsamen Erlebnisse für immer in meinem Herzen tragen. Danke für alles. Danke für 8 unglaubliche Jahre. Einmal Ulmer immer Ulmer"



