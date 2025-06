Christian Niebel neuer Coach in der Grevenbroicher Südstadt

Der 1. FC Grevenbroich-Süd geht mit einem neuen Cheftrainer in die kommende Bezirksliga-Saison: Christian Niebel übernimmt das Amt und tritt die Nachfolge von Botan Melik an, der zum KFC Uerdingen wechselt. Niebel, 47 Jahre alt und hauptberuflich bei der Bundeswehr, war vor seinem Arrangement beim SV Schelsen, 13 Jahre in Hamburg als Spieler und Trainer tätig. Der Vereinsvorsitzende Jürgen Latajka zeigte sich erfreut über die Verpflichtung: „Christian Niebel bringt sowohl sportliche Erfahrung als auch Führungsqualität mit. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Gleichzeitig bedankte sich der Verein bei Gökhan Göycali, der sich offen für neue sportliche Herausforderungen zeigt, sowie bei Ex-Trainer Botan Melik für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Nach einem starken ersten Jahr in der Bezirksliga peilt der Verein erneut eine solide Saison an. „Das Ziel ist es, an die Leistungen des Vorjahres anzuknüpfen und eine ähnlich erfolgreiche Spielzeit zu absolvieren“, so der sportliche Leiter Murat Köktürk.