Christian Niebel neuer Coach des 1. FC Grevenbroich-Süd

Trainer Christian Niebel verlässt auf eigenen Wunsch den SV Schelsen, den er in der Spielzeit 2024/25 zum Klassenverbleib in der Kreisliga A, Mönchengladbach/Viersen, geführt hatte, und übernimmt zur anstehenden Saison den Bezirksligisten 1. FC Grevenbroich-Süd.

Der hatte Bedarf, weil Botan Melik, unter dem es die Mannschaft bis ins Kreispokalfinale gegen den VfL Jüchen/Garzweiler gebracht hatte, die vakante Stelle als Co-Trainer von Chefcoach Julian Stöhr beim in die Oberliga abgestiegenen KFC Uerdingen angetreten hat. Daraufhin nahm die Sportliche Leitung des Bezirksligisten Kontakt zu Niebel auf, der einige Spieler aus dem Kader bereits aus seiner Zeit als Co-Trainer des SC Kapellen in der Saison 2022/23 kennt.

Der SV Schelsen zeigt sich vom Abgang seines Übungsleiters indes wenig erfreut. In einem Instagram-Statement heißt es: „Leider hat sich unser geplanter Trainer Chris kurzfristig gegen den SV Schelsen entschieden – trotz vorheriger Zusage. Gerade zum jetzigen Zeitpunkt, kurz vor Beginn der Vorbereitung, ist diese Entscheidung für uns absolut unverständlich.“ Niebel verweist indes auf seine mit dem Verein vereinbarte Ausstiegsklausel, die es ihm erlaube, Angebote von höherklassigen Vereinen anzunehmen. „Aber ich gehe mit einem traurigen Auge, ich mag die Menschen in Schelsen unheimlich gerne. Es ist halt eine sportliche Sache und die Möglichkeit, Bezirksliga zu trainieren. In der Region gibt es dazu nicht so viele Möglichkeiten.“

Ähnliches hatte sich Botan Melik geäußert, nachdem er die in seinen Augen einmalige Chance, in den Trainerstab des KFC Uerdingen zu wechseln, ohne lange zu zögern ergriffen habe. „Ich kann jedem Trainer den 1. FC Grevenbroich-Süd nur nahelegen, denn dieser Klub hat diese gewisse Magie.“