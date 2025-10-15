Christian Neidhart wird neuer Cheftrainer bei Blau-Weiß Lohne

Blau-Weiß Lohne hat einen neuen Mann an der Seitenlinie: Christian Neidhart übernimmt ab sofort die sportliche Verantwortung beim Regionalligisten. Der 57-jährige Fußballlehrer bringt reichlich Erfahrung aus dem Profibereich mit und soll die Mannschaft in der laufenden Saison stabilisieren und weiterentwickeln.
Der gebürtige Braunschweiger verfügt über die UEFA-Pro-Lizenz und bringt jede Menge Erfahrung aus dem Profi- und Spitzenamateurfußball mit. In seiner Laufbahn hat Christian Neidhart zahlreiche erfolgreiche Stationen hinter sich: Mit dem SV Meppen führte er 2017 den Traditionsverein in die 3. Liga, fünf Jahre später feierte er mit Rot-Weiss Essen die Meisterschaft in der Regionalliga West und den Aufstieg in den Profifußball. Nach seiner Zeit an der Hafenstraße betreute er zuletzt die Kickers Offenbach.
Der neue Trainer freut sich auf die Arbeit beim neuen Verein, wie der TuS Blau-Weiß Lohne auf Instagram mitteilte: „Auch an mir ist natürlich nicht vorbeigegangen, was sich in den letzten Jahren in Lohne entwickelt hat. Gerade auch die Auftritte im DFB-Pokal haben diesen sympathischen Verein bundesweit bekanntgemacht und jeder konnte ein Gefühl dafür bekommen, was für eine gute Arbeit bei diesem traditionsreichen und familiär geführten Klub geleistet wird. Für mich waren die Gespräche mit den Verantwortlichen ausschlaggebend, die geprägt waren von Vertrauen, aber auch Neugier darauf, wie ich dem Team wieder die Stabilität zurückgeben möchte. Natürlich spielt aber auch die Nähe zu meinem Wohnort eine große Rolle. Ich freue mich jetzt schon darauf, quasi vor der Haustür arbeiten zu dürfen!“
Auch der Sportliche Leiter Luca Scheibel ist glücklich über den neuen Mann an der Seitenlinie: „Christian Neidhart ist natürlich durch seine erfolgreiche Zeit beim SV Meppen jedem Fußballfan der Region ein Begriff. Wir haben für uns ein ganz klares Profil erstellt, wir wussten genau, welchen Typ Trainer wir in dieser Situation verpflichten wollten. Und, Christian Neidhart passte für uns genau in dieses Profil. In den Gesprächen überzeugte er durch seine Professionalität und seine klare Vision, wie er Fussball spielen lassen will. Wir bekommen einen Trainer, der auf der einen Seite als „Kumpeltyp“ gilt, aber auch in den Situationen, in denen es sein muss, eine ganz klare Linie fährt. Wir freuen uns, dass wir mit Neidhart einen so erfahrenen Trainer verpflichten können.“
Für Neidhart und Lohne geht es jetzt darum, so schnell wie möglich die Abstiegsränge der Regionalliga Nord zu verlassen. Aktuell liegt der BWL mit zehn Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz und ist seit sieben Ligaspielen sieglos. Sein Debüt gibt der neue Trainer am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den FC Eintracht Norderstedt.