Christian Lüllig coacht SG Hüffelsheim 46-jähriger Wiesbadener wird ab Sommer Cheftrainer der SG-Fußballer in der Verbandsliga von Jochen Werner

Christian Lüllig steht künftig bei der SG Hüffelsheim an der Seitenlinie. – Foto: RSCP Photo - Archiv

Hüffelsheim. Christian Lüllig wird zum 1. Juli neuer Cheftrainer bei Verbandsligist SG Hüffelsheim und damit Nachfolger von André Weingärtner. Der 46-jährige Wiesbadener ist auf dieser Rheinseite kein Unbekannter: In der Saison 2018/19 feierte er mit dem SV Gonsenheim die Meisterschaft in der Verbandsliga und sorgte anschließend dafür, dass sich der Verein in der Oberliga etablierte.

„Er kommt nicht, um die Mannschaft in der Verbandsliga zu verwalten, sondern er will oben mitspielen." Laut SG-Sportchef Simon Engelbert decken sich die Ziele von Lüllig und Verein absolut. Die Zusammenarbeit sei deshalb langfristig gedacht. Die Erfahrung Lülligs und sein Umgang mit den handelnden Personen, dazu sein strukturiertes Arbeiten zeichneten ihn aus. „Er hat bisher auf all seinen Stationen die Mannschaften weiterentwickeln können. Das trauen wir ihm bei uns auch zu." Engelbert berichtete, dass die SG-Spitze mit Andreas Krafft, Lars Winter und ihm selbst vom neuen Coach absolut überzeugt seien.

Den Ablauf zeichnete Lüllig nach. Im Dezember gab es demnach die ersten Kontakte. „Da haben wir schnell gemerkt, dass es zwischenmenschlich und sportlich passt.“ Die sportlichen Ambitionen, die sehr guten Rahmenbedingunngen, die Infrastruktur, das Entwicklungspotenzial innerhalb des Kaders, das Gesamtprojekt. „Als ambitionierter Trainer ergibt das alles ein Match, mit dem ich mich identifizieren kann. Fakt ist, dass die SG und ich sehr ehrgeizig sind“, so Lüllig. Wie Engelbert legt er Wert darauf, dass der Fokus der Mannschaft erst auf der noch zu absolvierende Rückrunde liegen muss. Christian Lüllig war mehr als zehn Jahre in verschiedenen Funktionen beim SV Wehen Wiesbaden tätig, erst als Spieler, später als Trainer im NLZ, als Co des U19-Bundesligateams und Chef der U21. Zuletzt arbeitete er erfolgreich beim FC Eddersheim (Oberliga Hessen) und der SG Walluf, die er im Winter 2023/24 auf dem letzten Platz übernahm und mit elf Dreiern in der Rückrunde noch zum Verbandsliga-Klassenerhalt führte, in der Folgesaison belegte er mit denselben Jungs sogar Platz fünf. Die Zeit bis zum Amtsantritt im Sommer will er nutzen, um die Mannschaft, die am Freitag informiert wurde, und das Umfeld kennenzulernen.