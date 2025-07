Christian Leda, DJK Donaueschingen: "Wir wollen Spieler wieder binden"

Nach zwei Abstiegen in Folge braucht es bei der DJK Donaueschingen eine Trendwende. Neu-Trainer Christian Leda macht im Gespräch deutlich, worauf es jetzt beim Fußball-Bezirksligisten ankommt.

Hinter der DJK Donaueschingen liegen tolle Jahre: südbadisches Pokalfinale, der zweimalige Aufstieg in die Verbandsliga und nun – Bezirksliga. Auf dramatische Art und Weise wurde der Klassenerhalt in der vergangenen Landesligasaison verpasst. Schnee von gestern, denn fast alles ist neu bei den Grün-Weißen: Christian Leda, der neue Mann an der Seitenlinie, verkörpert Aufbruchstimmung. Ihm steht ein komplett veränderter Kader zur Verfügung.