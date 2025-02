Christian Kufner wird Spielertrainer in der Kreisliga

Trainer-Hammer in der Chamer Kreisliga Ost: Der SG Mitterdorf/Neubäu ist es gelungen, Christian Kufner (32) als Spielertrainer ab der kommenden Spielzeit 2025/26 zu verpflichten. Der langjährige Führungsspieler der DJK Vilzing, der aktuell in Diensten des Landesligisten TB 03 Roding steht, tritt beim Heimatklub seinen ersten Trainerposten an. An der Außenlinie wird Kufners Kumpel und ehemaliger Mitspieler Andreas Groß (34) stehen, der aktuell noch den Kreisklassisten TSV Falkenstein coacht. Die beiden werden ein gleichberechtigtes Trainerduo bilden. Diese Verpflichtung wurde am Dienstag publik.

Kufner nennt gegenüber FuPa folgende Beweggründe für seine Zusage bei der SG Mitterdorf/Neubäu: „Hauptgrund ist, dass ich jetzt gerne die ersten Erfahrungen als Trainer machen möchte. Mitterdorf ist dafür die ideale Adresse für mich, da man hier etwas aufbauen kann. Es ist mein Ziel und das der Verantwortlichen, dies mit jungen und einheimischen Spielern darzustellen. In Mitterdorf habe ich ab den Bambinis das Fußballspielen erlernt und wohne mit meiner Familie hier. Für mich ist das optimal“, so Kufner, der Ende März zum zweiten Mal Vater wird. Aktuell liegt sein volles Augenmerk aber noch darauf, alles zu geben, um mit dem TB 03 Roding den Landesliga-Erhalt zu schaffen.



An Christian Kufners Seite wird Andreas Groß stehen. Die beiden kennen sich lange, haben in Vilzing drei Jahre lang zusammengespielt. C-Lizenzinhaber Groß hat in Falkenstein bereits die ersten Erfahrungen als Trainer gesammelt. „Nach der gemeinsamen Zeit in Vilzing haben wir uns nie aus den Augen verloren, sind nach wie vor gut befreundet. Andi wird an der Seitenlinie und ich auf dem Feld agieren. Das ist eine gute Kombi. Ich denke, dass das gut harmonieren wird“, erklärt Kufner, der selbst über kurz oder lang die B-Lizenz zum Trainieren erwerben möchte. Auf Sicht wolle der 32-Jährige bei der SG Mitterdorf/Neubäu „etwas aufbauen und mittelfristig vielleicht eine Liga höher kommen“.



Äußerst erfreut über die Zusage von Kufner und Groß sind die Verantwortlichen der Spielgemeinschaft. Florian Nicklas, Abteilungsleiter der SpVgg Mitterdorf: „Diese Verpflichtung war unsere absolute Wunschlösung. Wir bekamen die Chance, Kufi 'heimholen' zu können. Außerdem hat er die gleichen Bestrebungen wie wir, nämlich junge, talentierte und ehrgeizige Spielern aus der Region in die Mannschaft zu integrieren.“ Gegenwärtig liegt der Aufsteiger in der Kreisliga Ost auf dem 8. Tabellenplatz. „Die Saison anständig und auf einem guten Mittelfeldplatz beenden“, nennt Nicklas die Zielsetzung für die Restsaison. Ab Sommer dann übernimmt das neue Trainerduo das Zepter von Noch-Coach Günther Zistler.