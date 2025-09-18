Christian Krach stellt Amt zur Verfügung Verlinkte Inhalte BZL Mittelfranken Süd Hofstetten

Die Sportfreunde Hofstetten geben bekannt, dass Trainer Christian Krach sein Amt als Cheftrainer der Bezirksligamannschaft niederlegt. Der 40-Jährige hat dem Verein mitgeteilt, dass er sich aus rein sportlichen Gründen dazu entschlossen hat, seine Tätigkeit als Trainer zu beenden. Nach der Niederlage am Samstag im Derby gegen Meckenhausen hat Krach das Gespräch mit den Verantwortlichen des Vereins gesucht, wie es weitergehen könnte. Die Saison läuft bisher nicht zufriedenstellend. Eigentlich hatte man sich das ganz anders vorgestellt, nach einer beeindruckenden Rückrunde in der letzten Saison und dem Gewinn der Hilpoltsteiner Stadtmeisterschaft. Seiner Meinung nach ist es nun notwendig, mit einem Wechsel auf der Trainerposition einen neuen Impuls zu setzen. Ausschlaggebend waren die letzten Spiele, die allesamt verloren wurden.

Die Sportfreunde bedauern diesen Schritt sehr. „Wir hätten gerne mit Christian weitergemacht, jedoch verstehen und respektieren wir natürlich seine Entscheidung. Er ist nicht nur Trainer, sondern hat sich auch durch sein Engagement außerhalb des Platzes für den Verein verdient gemacht“, so die Vereinsführung. Dazu der Leiter der Fußballabteilung Christian Egerer: „Krachs Entscheidung trifft uns alle, nicht nur sportlich, sondern auch menschlich sehr hart. Er ist nicht nur Trainer, sondern auch ein Freund. Christian hat die letzten Jahre hier viel investiert und unseren Verein auf ein anderes Level gebracht. Umso höher rechne ich ihm seine nicht einfache Entscheidung an, um dem Verein neue Impulse zu ermöglichen. Ich persönlich wünsche Christian alles Gute für die Zukunft und seine weitere Trainerlaufbahn.“