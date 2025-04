Christian Keßler bleibt bei Röhrmoos

Gute Nachrichten für die SpVgg Röhrmoos: Cheftrainer Christian Keßler hat seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert. Damit setzt der Verein ein klares Zeichen für Kontinuität und die weitere Förderung junger Talente aus den eigenen Reihen.

„Wir haben in den letzten zwei Jahren viel aufgebaut – besonders im Jugendbereich. Es freut mich, diesen Weg weiter mitgestalten zu dürfen“, so Keßler. Auch in der kommenden Saison sollen erneut mehrere Spieler aus der A-Jugend an den Herrenbereich herangeführt werden. Einige von ihnen konnten bereits erste Einsätze verbuchen und hinterließen dabei einen starken Eindruck.