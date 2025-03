Christian Hasloop übernimmt im Sommer die Zebras

Im Mai 2017 verabschiedete sich Christian Hasloop als Vizemeister der Bezirksliga Lüneburg 3 in eine lange Fußballpause. Der Derbysieg gegen die TuSG Ritterhude (3:2) war sein letztes Spiel als Trainer des FC.

In den Jahren nach Hasloop war der Verein weiter sehr ambitioniert und eines der Aushängeschilder im Osterholzer Fußball. Die Zebras schafften unter Trainer Julian Gelies 2022 den Sprung zurück in die Landesliga, die sie ein Jahr später als Tabellenletzter wieder verlassen mussten. Danach spielte das Team eine mäßige Bezirksligasaison, der Trainer Julian Gelies musste gehen und in dieser Saison zog der Verein sogar die Mannschaft aus der Bezirksliga zurück. Die verbliebenen Spieler kämpfen nun mit der zweiten Mannschaft um den Klassenerhalt in der Kreisliga Osterholz. Trainer Gürkan Ertas kündigte bereits seinen Abschied im Sommer an und der Verein war erneut auf Trainersuche.