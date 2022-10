Christian Hahn fehlt Schott Mainz länger Der Aufstiegsaspirant will nach zwei Remis in Folge wieder dreifach Punkten

Mainz. 1:1 gegen Gonsenheim, 0:0 in Koblenz – nach dem spannenden Derby und dem engen Topspiel strebt der TSV Schott Mainz gegen die SG Mülheim-Kärlich (Samstag, 14 Uhr) wieder einen Dreier an, um an der Oberliga-Spitze dran zu bleiben.