Christian Glaser schlägt Daniel Heuer Fernandes an der Torwand

Der 35-jährige Co-Spielertrainer des SV Mietingen hat beim legendären Torwandschießen im „aktuellen Sportstudio“ einen bemerkenswerten Auftritt hingelegt. Gegen den Hamburger SV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes gewann Glaser mit 2:1 und qualifizierte sich damit für das große Saisonfinale.

„Es war ein wahnsinniges Erlebnis für mich und natürlich mit einem perfekten Ausgang, ich bin da drüber mega happy. War echt richtig cool“, sagte Glaser nach dem Triumph.

Am Samstagabend trat Christian Glaser in Mainz an der berühmten Torwand gegen Daniel Heuer Fernandes an. Heuer Fernandes eröffnete das Duell mit einem Treffer unten. Glaser glich jedoch ebenfalls unten zum 1:1 aus. Moderator Jochen Breyer kommentierte die ersten drei Versuchen von Glaser wie folgt: „Der hat ein feines Füßchen.“ Während Heuer Fernandes anschließend oben keinen Treffer erzielen konnte, nutzte Glaser seine Chance und verwandelte einen seiner drei Schüsse oben zum 2:1.

Bereits am Nachmittag war er mit seiner Freundin Chiara in Mainz angekommen. „Wir sind um acht Uhr mit dem Taxi im Hotel abgeholt worden und sind dann angekommen. Der Heuer Fernandez ist schon kurz vor mir angekommen. Zwei Stunden haben wir dann Zeit gehabt, wo wir da zusammengehockt sind. Der Moderator war dabei, einige vom Studio waren noch mit dabei, dann hat es ein bisschen Catering gegeben, anschließden haben sie uns das Studio gezeigt. Man konnte noch ein paar Probeschüsse machen an der Torwand. Dann sind wir in die Maske, sind verkabelt worden und dann ging es auch schon los. Für mich war es dann sehr entspannt die Show da mitzuverfolgen, hat mir Freude gemacht und das Torwandschiessen war natürlich dann schon das Highlight.“

Nervosität vor dem großen Moment

"Da war dann schon etwas die Aufregung da", so Glaser kurz vor seinem großen Auftritt. Der Ausgang an der Torwart war für ihn dennoch überraschend: „Da habe ich dann nicht gedacht, dass der Abend so erfolgreich endet um ehrlich zu sein.“ Doch der gelernte Mittelfeldspieler behielt die Nerven: „Ich bin mega happy, zwei Treffer hätte ich nie gedacht, einer unten einer oben, optimal.“

Qualifikation für das Saisonfinale

Mit dem Sieg über den Bundesliga-Torhüter sicherte sich Glaser nicht nur den Gewinn, sondern auch die Teilnahme am großen Saisonfinale: „Klar, dass ich jetzt dann nochmal nach Mainz kommen darf zum Saisonfinale, da bin ich natürlich auch sehr gespannt, was mich da erwartet und dann schiessen wir die um die 25000 Euro.“ Das Finale findet am Ende dieser Saison statt, hier geht es dann gegen alle Finalteilnehmer um Investmentfondsanteile in Höhe von 25.000 Euro von Union Investment.

Zunächst durfte er sich jedoch über einen Gutschein freuen: Als Preis erhielt er einen 1000-Euro-Gutschein von Media Markt. „Mit dem 1000€ Media Markt Gutschein den ich gewonnen habe könnte es sehr gut sein, dass es davon ein neues Handy oder einen neuen Fernseher gibt.“

Unterstützung aus der Heimat

Besonders bewegte Glaser der Rückhalt seiner Mannschaft: „Was mich brutal gefreut hat, dass ich einen wahnsinnigen Support hatte von meiner Mannschaft. Die haben mir vorab noch Bilder geschickt, noch ein Gruppenbild gemacht, haben mir viel Erfolg gewünscht und haben dann auch gemeinsam das Torwandschiessen im Sportheim verfolgt. Das hat mich wirklich sehr stolz gemacht auf die Jungs.“

Einladung nach Hamburg

Auch über seinen prominenten Kontrahenten fand Glaser lobende Worte: „Der Fernandez auch ein Mega Typ, sehr offen, ganz locker, echt sympathisch. Er hat uns auch angeboten, dass er uns zu einem Spiel nach Hamburg hoch einlädt. Schauen wir mal, ob wir einen Termin findet, wo es reinpasst und dann nehmen wir das Angebot natürlich sehr gerne an. Hätte ich nicht gedacht, dass er uns einlädt.“

Ein rundum gelungener Abend

Zum Abschluss bleibt Zeit für einen entspannten Sonntag in Mainz. „Heute verbringen wir noch den Tag in Mainz, schauen wir noch in die Stadt rein, ist ja ein Weinfest und dann fahren wir auch gegen späten Nachmittag wieder Richtung Heimat.“

So wurde aus einem Traumtor in der Landesliga ein ganz besonderer Höhepunkt im Sportstudio – mit Happy End, Siegesprämie und der Aussicht auf das große Saisonfinale.