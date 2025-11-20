Christian Erdle gibt Amt als Schiedsrichter-Chef nach 20 Jahren ab Funktionärslegende sagt Servus

Nach 20 Jahren als Chef der Schiedsrichter-Gruppe Ammersee/FFB ist Christian Erdle in den Funktionärs-Ruhestand getreten. Der 63-jährige Obmann stellte sich im Oktober nicht mehr zur Wiederwahl, sondern schied auf eigenen Wunsch aus seinem Amt aus. Damit ging bei den Schiedsrichtern wahrlich eine Ära zu Ende.

„Zum einen sind zwei Jahrzehnte genug“, meinte Erdle nach seinen Beweggründen befragt. „Zudem bin ich der Meinung, dass es an der Zeit war, Platz für junge Kräfte mit neuen Ideen zu machen.“ Der Obmann-Job war sehr zeitintensiv, so Erdle, der im September auch beruflich in den Ruhestand getreten ist. „Jetzt möchte ich mich mit meiner Frau mehr unseren fünf Enkelkindern widmen.“ Als Schiri bleibt Erdle der Gruppe erhalten.

Nachdem Erdle aufgrund einer Bandscheiben-OP bereits in jungen Jahren seine aktive Zeit als Fußballer beim FSV Aufkirchen beenden musste und auch den in Angriff genommenen Trainerschein abbrechen musste, hatte er zumindest den Schiri-Lehrgang zu Ende geführt. Seit 1993 pfiff er für seinen Heimatverein Aufkirchen und stieg bis in die Bezirksliga auf.

Dass Erdle daneben auch noch eine erfolgreiche Funktionärs-Karriere einläuten würde, daran hatte er damals im Traum nicht gedacht. Am 9. Februar 2006, im Jahr des 60-jährigen Bestehens der Schiri-Gruppe, wurde Christian Erdle von der Versammlung ohne Gegenstimme zum neuen Chef „befördert“, nachdem sich sein Vorgänger Adolf Scharf aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen hatte.

In den folgenden Jahren schenkten die Mitglieder ihrem Obmann alle vier Jahre das Vertrauen. Einen Gegenkandidaten gab es nur bei der ersten Wiederwahl im Jahre 2010, als Erdle vom Obmann-Stellvertreter Rainer Buchner herausgefordert wurde.

Mit ein wenig Stolz und voller Freude blickte Erdle auf seine Amtszeit zurück. Zählte zu Beginn seines Amtsantritts die Schiedsrichter-Gruppe 150 bis 160 Mitglieder, so sind es heute 253 – über 100 Referees mehr. Und erstmals in der Geschichte der Gruppe hat mit Assad Nouhoum ein Referee den Sprung bis in die 3. Liga geschafft.

Viele Höhepunkte in der Laufbahn

Doch nicht nur deswegen waren die Jahre für Erdle erfolgreich. Der Obmann zählt gleich eine Vielzahl von Highlights auf, die ihn immer wieder motiviert hatten, die Geschicke der Gruppe zu leiten. An erster Stelle rangierte bei ihm dabei seine „Mannschaft“. „Alle, die mich die 20 Jahre begleitet haben, waren einfach tolle Leute“, schwärmte Erdle. „Ein Führungsteam, dem ich voll vertrauen konnte und auf das ich mich stets verlassen konnte.“ Dabei nannte er in einem Atemzug Michael Stahl, Robert Hartl, Wolfgang Klotz, Peter Schuster, Herrmann Pree und Julius Egen-Gödde. Und auch ohne die Unterstützung seiner Frau Therese hätte er das Amt nie so ausführen können. Dass sie von allen nur „Resi“ genannt wurde, bewies, wie sehr Erdles Frau in die Abläufe involviert war. „Die Schiedsrichterei war unser Leben“ – dieser Ausspruch von Erdle bezeugt, wie stark auch seine Frau in der Gruppe verwurzelt war.