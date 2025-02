– Foto: SCSV

Christian Düker verlässt den SC Spelle-Venhaus „Ich habe mich dafür entschieden, wieder etwas im Raum Cloppenburg/Vecta zu machen"

Nächste Veränderung im Kader des SC Spelle-Venhaus zur neuen Saison. Defensivspieler Christian Düker wird die Schwarz-Weißen im Sommer verlassen. „Wir bedauern das sehr“, sagt der Sportliche Leiter Markus Schütte.

„Ich habe mich dafür entschieden, wieder etwas im Raum Cloppenburg/Vecta zu machen“, will Düker näher bei Freunden und Familie sein. Der Aufwand mit der Arbeit und dem Oberliga-Fußball sei groß geworden. An- und Abfahrt zu jedem Training und zum Spiel dauerten jeweils knapp eine Stunde. „Wenn man erst 22 Uhr oder 22.30 Uhr zu Hause ist, dann merkt man das am nächsten Tag. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, doch nicht weiterzumachen in Spelle“, erklärt der 29-jährige gebürtige Cloppenburger, der zu Saisonbeginn von BW Lohne zu SCSV gekommen ist. Düker lässt keinen Zweifel daran, dass ihm der Abschied schwerfällt: „Ich habe tolle Teamkollegen, tolle Trainer, der Verein ist super, die Sportanlagen sind top.“ Zudem sei der Schritt in eine untere Klasse nicht ganz so leicht, wenn man glaube, dass man es noch anders könne. Der Spieler gibt zu, dass er mit einigen Vereinen aus seiner Umgebung gesprochen hat. Engültig entschieden habe er sich noch nicht.

Bis zum Saisonende konzentriert sich Düker auf die Aufgabe beim SCSV. „Ich bin gespannt, was in der Rückrunde noch kommt. Wir stehen gerade ganz gut da. Es könnte noch einiges gehen“, blickt er auf die verbleibenden 13 Punktspiele. Aktuell ist der SCSV Spitzenreiter. Zuletzt besiegte er Lupo Martini Wolfsburg hochgradig effektiv mit 4:0. „Wir können zufrieden sein. In der Liga ist alles eng beieinander. Jeder kann jeden schlagen“, sagt Düker. Dabei zeichne es die Speller aus, dass sie die Siege in einigen Spielen erst spät perfekt gemacht haben. „Es ist vielleicht ein Qualitätsmerkmal, dass wir auch am Ende noch zulegen können.“ Zu den bisherigen Highlights von Düker zählen Partien unter Flutlicht oder solche, die spät entschieden wurden. Etwa die Heimspiele gegen BSV Rehden (3:2), TuS Bersenbrück (4:2) und den SV Wilhelmshaven (1:0) oder auswärts in Delmenhorst (2:1).