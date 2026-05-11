Christian Düker kehrt zu BW Lohne zurück

Der TuS Blau Weiss Lohne kann einen bekannten Rückkehrer begrüßen: Christian Düker läuft künftig wieder für die Blau-Weißen auf. Der 31-jährige Defensivspieler kehrt nach seinen Stationen beim SC Spelle-Venhaus und zuletzt beim SV Bethen ins Heinz-Dettmer-Stadion zurück.

Bereits zwischen 2021 und 2024 gehörte Düker zum Kader der Lohner und absolvierte in diesem Zeitraum 85 Pflichtspiele. Zudem war er Teil jener Mannschaft, die den Aufstieg in die Regionalliga feiern konnte. Nun zieht es den gebürtigen Cloppenburger zurück zu einem Verein, mit dem ihn nach wie vor eine enge Verbindung verbindet.

„BW Lohne ist für mich mehr als nur ein Verein. Ich kenne das Umfeld, die Menschen und weiß, was hier möglich ist. Ich habe richtig Bock, wieder alles für diesen Club zu geben“, erklärt Düker zu seiner Rückkehr.