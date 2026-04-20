Christian Derflinger wechselt vom FC 08 Villingen zur TSG Balingen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der inzwischen 32 Jahre alte Offensivspieler ist viel herumgekommen. Der gebürtige Österreicher, der die Nachwuchsnationalmannschaften seines Heimatlandes durchlief stand beim FC Bayern München in der Jugend. In der Aktivität kickte er in sämtlichen deutschen Regionalligen was ihm den Titel „Mister Regionalliga“ einbrachte. In Villingen schlug er 2024 von Offenbacher Kickers kommend für die Regionalliga auf. Derflinger musste dann aber den Abstieg der Nullachter in die Oberliga mitmachen. Bei den Schwarz-Weißen war der 1,73 Meter kleine Filigrantechniker stets ein Leistungsträger. Für Villingen markierte Derflinger in bislang 64 Spielen 18 Tore. Zuletzt am vergangenen Sonntag erzielte Derflinger beim 2:2-Remis des FC 08 Villingen bei Normannia Gmünd beide Tore. Nun geht es für ihn also nach Balingen. Die TSG kämpft in der Regionalliga Südwest allerdings um den Klassenerhalt. Die Balinger stehen fünf Spieltage vor Saisonschluss auf einem Abstiegsplatz, haben aber noch die Chance die Klasse zu halten. Mit dem FC 08 Villingen will Derflinger in dieser Saison noch den Südbadischen Verbandspokal gegen den Bahlinger SC gewinnen.