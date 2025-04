Christian Derflinger verlängert beim FC 08 Villingen

Der 31-jährige Mittelfeldspieler stieß im Sommer zum Verein und entwickelte sich in kürzester Zeit zu einem unverzichtbaren Baustein im Offensivspiel. Derflinger übernahm seit Jahresbeginn die Rolle des zentralen Spielmachers und überzeugte durch hohe Spielintelligenz, technische Klasse sowie präzise Standards. Mit seiner Übersicht, Kreativität und Ruhe am Ball prägte er die positive Entwicklung des Teams in den vergangenen Wochen maßgeblich.

„Wir müssen bei den Personalkosten klar gegensteuern. Der Kostenanstieg der letzten Jahre ist für den Verein in dieser Form nicht mehr tragbar“, betont Yahyaijan. „Gehälter zu erhöhen ist einfach – sie zu senken oder zurückzufahren ist dagegen deutlich komplizierter.“

Gerade deshalb setzt der Verein in der aktuellen Phase auf offene und ehrliche Gespräche mit den eigenen Spielern.„Es gibt aktuell sicherlich einige regionale Vereine, bei denen man in der kommenden Saison mehr verdienen kann als in Villingen. Wer aber wirklich bei uns bleiben und das Projekt FC 08 weiter mitgestalten will, muss uns auch ein Stück weit entgegenkommen – sonst wird es schwer. Das ist die Realität.“

Parallel prüft der FC 08 auch externe Optionen. Es wurden bereits einige Probespieler im Training gesichtet, und gezielte Neuzugänge sind in den kommenden Wochen denkbar. „Trotzdem liegt unser Fokus ganz klar erst mal auf der weiteren Zusammenarbeit mit unseren aktuellen Spielern. Wir wollen diesen Weg gemeinsam weitergehen – mit Überzeugung und Augenmaß“, so Yahyaijan.