Christian Conteh wechselt zum 1. FC Heidenheim

Eintracht Braunschweig verliert einen seiner prägenden Offensivspieler: Christian Conteh wechselt mit sofortiger Wirkung zum Bundesligisten 1. FC Heidenheim. Der 26-Jährige verlässt die Löwen nach eineinhalb Jahren und schlägt erstmals in seiner Karriere den Weg in die höchste deutsche Spielklasse ein.
Conteh war im Sommer 2024 in die Löwenstadt gekommen und entwickelte sich rasch zu einem festen Bestandteil der Mannschaft. In insgesamt 35 Pflichtspielen für die Eintracht erzielte er fünf Tore und bereitete fünf weitere vor. Vor allem seine Dynamik und sein Tempo verliehen dem Offensivspiel der Braunschweiger immer wieder neue Impulse.
Besonders in der abgelaufenen Hinrunde prägte Conteh das Spiel der Eintracht. In sämtlichen Zweitligapartien stand er auf dem Platz, steuerte vier Treffer und drei Assists bei und war damit einer der konstantesten Leistungsträger im Team. Auch auf der großen Bühne des DFB-Pokals wusste er zu überzeugen: In der ersten Runde gegen den VfB Stuttgart trug er sich in die Torschützenliste ein.
Diese Leistungen blieben überregional nicht unbemerkt. Mit dem Wechsel nach Heidenheim folgt nun der nächste Karriereschritt – hinein in die Bundesliga.
Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel ordnet den Transfer offen ein:
„Sportlich tut uns der Abgang von Chris definitiv weh – darüber kann es keine zwei Meinungen geben“, erklärt er. „Chris hat sich mit seinen starken Leistungen zuletzt in den Fokus gespielt. Sein Wechsel in die Bundesliga ist daher auch eine Bestätigung der Leistungen unserer gesamten Mannschaft, des Trainerteams und unserer strategischen Ausrichtung.“
Zugleich verweist Kessel auf die Rahmenbedingungen: „Vor dem Hintergrund seines im Sommer auslaufenden Vertrages und seines klaren Wunsches, das Angebot aus Heidenheim anzunehmen, haben wir eine finanziell gute Lösung für die Eintracht gefunden.“ Die Verantwortlichen seien überzeugt, den Abgang „adäquat nachzubesetzen“.
Für Conteh endet damit ein prägendes Kapitel in Braunschweig – und ein neues beginnt auf der größten Bühne des deutschen Fußballs. Die Eintracht verabschiedet ihn mit den besten Wünschen für seine Zukunft in der Bundesliga.