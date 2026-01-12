Christian Conteh wechselt zum 1. FC Heidenheim Offensivspieler verlässt Eintracht Braunschweig und erfüllt sich den Traum Bundesliga Verlinkte Inhalte Bundesliga 2. Bundesliga Heidenheim E. Braunsch. Christian Conteh

Eintracht Braunschweig verliert einen seiner prägenden Offensivspieler: Christian Conteh wechselt mit sofortiger Wirkung zum Bundesligisten 1. FC Heidenheim. Der 26-Jährige verlässt die Löwen nach eineinhalb Jahren und schlägt erstmals in seiner Karriere den Weg in die höchste deutsche Spielklasse ein.

Conteh war im Sommer 2024 in die Löwenstadt gekommen und entwickelte sich rasch zu einem festen Bestandteil der Mannschaft. In insgesamt 35 Pflichtspielen für die Eintracht erzielte er fünf Tore und bereitete fünf weitere vor. Vor allem seine Dynamik und sein Tempo verliehen dem Offensivspiel der Braunschweiger immer wieder neue Impulse. Schlüsselspieler der Hinrunde Besonders in der abgelaufenen Hinrunde prägte Conteh das Spiel der Eintracht. In sämtlichen Zweitligapartien stand er auf dem Platz, steuerte vier Treffer und drei Assists bei und war damit einer der konstantesten Leistungsträger im Team. Auch auf der großen Bühne des DFB-Pokals wusste er zu überzeugen: In der ersten Runde gegen den VfB Stuttgart trug er sich in die Torschützenliste ein.

Diese Leistungen blieben überregional nicht unbemerkt. Mit dem Wechsel nach Heidenheim folgt nun der nächste Karriereschritt – hinein in die Bundesliga. Kessel: „Sportlich tut uns der Abgang weh“ Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel ordnet den Transfer offen ein:

„Sportlich tut uns der Abgang von Chris definitiv weh – darüber kann es keine zwei Meinungen geben“, erklärt er. „Chris hat sich mit seinen starken Leistungen zuletzt in den Fokus gespielt. Sein Wechsel in die Bundesliga ist daher auch eine Bestätigung der Leistungen unserer gesamten Mannschaft, des Trainerteams und unserer strategischen Ausrichtung.“