Christian Cichon (in Rot im Vordergrund) beendet seine aktive Laufbahn. – Foto: Daniel Bender

Christian Cichon beendet mit 39 Jahren seine Laufbahn Kreisliga A Kempen-Krefeld: Die abgelaufene Saison, die der SC Schiefbahn auf Platz sieben beendet hat, soll die letzte für Christian Cichon gewesen sein. Wahrscheinlich. Verlinkte Inhalte Kreisliga B2 MG/VIE Kreisliga A KE/KRE SC Teutonia Schiefbahn Christian Cichon

Am letzten Spieltag der gerade abgelaufenen Saison endete eine Ära im Amateurfußball am Niederrhein. Denn mit Christian Cichon beendete mit 39 Jahren ein Spieler seine Laufbahn im Seniorenfußball, den sicherlich weit über den Kreis Kempen-Krefeld hinaus sehr viele Fußballer nicht nur kennen, sondern auch schätzen. Und heutzutage sicherlich eine Seltenheit: In seinem FuPa-Profil taucht eigentlich nur ein Verein auf...

Vereinstreue wie kaum noch üblich Doch dann ist da kurzfristig neben dem SC Schiefbahn in der Spielzeit 2022/23 auch eine Saison bei Teutonia Kleinenbroich zu finden. Wie es dazu kam? Die Kleinenbroicher sind Cichons Jugendverein, und er war dort im Wort, dass er dort eine Saison helfen werde, wenn Not am Mann sei. Dieser Zusage kam er damit nach, um danach noch einmal mit zwei Spielzeiten in Schiefbahn seine Karriere zu beenden.

"Eigentlich wollte ich ja schon vor drei, vier Jahren aufhören. Aber körperlich bin ich soweit noch fit, und für die Kreisliga A war das schon noch in Ordnung. Aber irgendwann muss man erkennen, dass es nun einmal so ist. Vielleicht sehe ich das in einem halben Jahr auch schon wieder anders", sagt er allerdings auch, hält sich also zumindest noch ein kleines Hintertürchen offen. Den regulären Trainingsbetrieb will er jedenfalls nicht mehr absolvieren und plant eher Einsätze für die Ü32. So ganz lassen kann Cichon es nach einem Fußballerleben dann eben auch nicht. Neuaufbau nicht mit 39-Jährigem