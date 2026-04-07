Christian Bus, Lukas Mühlenfeld und Moreno Mandel überragen Christian Bus (SG Unterrath), Lukas Mühlenfeld (DJK Blau-Weiß Mintard), Moreno Mandel (Sportfreunde Niederwenigern), Enes Topal (1. Spvg. Solingen Wald 03) und Timo Conde (1. FC Wülfrath) prägen Spieltag 26 der Landesliga. von André Nückel · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Christian Bus (links) und Lukas Mühlenfeld überragen. – Foto: Olaf Kampe, TK

Mehrere Kantersiege und individuelle Glanzleistungen prägen den 26. Spieltag – fünf Akteure ragen allerdings in der Landesliga Niederrhein heraus.