Christian Bus, Lukas Mühlenfeld und Moreno Mandel überragen

Mehrere Kantersiege und individuelle Glanzleistungen prägen den 26. Spieltag – fünf Akteure ragen allerdings in der Landesliga Niederrhein heraus.
Christian Bus (SG Unterrath) war der herausragende Akteur des gesamten Spieltags. Beim deutlichen 7:1-Erfolg gegen VfB 03 Hilden II schnürte er einen Dreierpack und war darüber hinaus ständig an gefährlichen Aktionen beteiligt. Besonders auffällig: seine Präsenz im Strafraum und die Sicherheit vom Punkt. Bus gab der Partie früh die Richtung vor und ließ nie Zweifel am Heimsieg aufkommen.
Ebenfalls mit drei Treffern glänzte Lukas Mühlenfeld (DJK Blau-Weiß Mintard). Beim 5:0 gegen ESC Rellinghausen sorgte er bereits in der Anfangsphase für klare Verhältnisse und stellte mit seinem Hattrick früh die Weichen auf Sieg. Mintard dominierte – und Mühlenfeld war der zentrale Faktor im Offensivspiel.
Auch Moreno Mandel (Sportfreunde Niederwenigern) trug sich dreifach in die Torschützenliste ein. Beim 5:1 gegen SV Scherpenberg war er der entscheidende Mann und nutzte seine Chancen konsequent. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigte Mandel seine Abschlussstärke und entschied die Partie endgültig.
Konstant auf Topniveau präsentiert sich weiterhin Enes Topal (1. Spvg. Solingen Wald 03). Beim 5:2-Erfolg in Amern traf er doppelt und war erneut Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel seiner Mannschaft. Topal bestätigt damit einmal mehr seine herausragende Rolle innerhalb der Liga.
Beim spektakulären 3:3 zwischen Victoria Mennrath und 1. FC Wülfrath überzeugte vor allem Timo Conde (1. FC Wülfrath). Mit zwei Treffern hielt er seine Mannschaft im Spiel und präsentierte sich eiskalt vor dem Tor. Conde war der auffälligste Offensivspieler seiner Mannschaft und sicherte zumindest einen Punkt.
27. Spieltag
So., 12.04.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - Victoria Mennrath
So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Velbert - VSF Amern
So., 12.04.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - FC Kosova Düsseldorf
So., 12.04.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - DJK Gnadental
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Union Nettetal
So., 12.04.26 15:30 Uhr DV Solingen - FC Remscheid
So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Solingen - TuRU Düsseldorf
So., 12.04.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SG Unterrath
27. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr VfB Speldorf - DJK Blau-Weiß Mintard
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SV Scherpenberg - SC Werden-Heidhausen
So., 12.04.26 15:00 Uhr PSV Wesel - Viktoria Goch
So., 12.04.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - SG Essen-Schönebeck
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Kray - Mülheimer FC 97
So., 12.04.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Sportfreunde Niederwenigern
So., 12.04.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - SV Budberg
So., 12.04.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07
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