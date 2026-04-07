 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

Christian Bus, Lukas Mühlenfeld und Moreno Mandel überragen

Christian Bus (SG Unterrath), Lukas Mühlenfeld (DJK Blau-Weiß Mintard), Moreno Mandel (Sportfreunde Niederwenigern), Enes Topal (1. Spvg. Solingen Wald 03) und Timo Conde (1. FC Wülfrath) prägen Spieltag 26 der Landesliga.

von André Nückel · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Christian Bus (links) und Lukas Mühlenfeld überragen.
Christian Bus (links) und Lukas Mühlenfeld überragen. – Foto: Olaf Kampe, TK

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Mehrere Kantersiege und individuelle Glanzleistungen prägen den 26. Spieltag – fünf Akteure ragen allerdings in der Landesliga Niederrhein heraus.

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Christian Bus (SG Unterrath) führt Torfestival an

Christian Bus (SG Unterrath) war der herausragende Akteur des gesamten Spieltags. Beim deutlichen 7:1-Erfolg gegen VfB 03 Hilden II schnürte er einen Dreierpack und war darüber hinaus ständig an gefährlichen Aktionen beteiligt. Besonders auffällig: seine Präsenz im Strafraum und die Sicherheit vom Punkt. Bus gab der Partie früh die Richtung vor und ließ nie Zweifel am Heimsieg aufkommen.

Lukas Mühlenfeld (DJK Blau-Weiß Mintard) entscheidet früh

Ebenfalls mit drei Treffern glänzte Lukas Mühlenfeld (DJK Blau-Weiß Mintard). Beim 5:0 gegen ESC Rellinghausen sorgte er bereits in der Anfangsphase für klare Verhältnisse und stellte mit seinem Hattrick früh die Weichen auf Sieg. Mintard dominierte – und Mühlenfeld war der zentrale Faktor im Offensivspiel.

Moreno Mandel (Sportfreunde Niederwenigern) als Matchwinner

Auch Moreno Mandel (Sportfreunde Niederwenigern) trug sich dreifach in die Torschützenliste ein. Beim 5:1 gegen SV Scherpenberg war er der entscheidende Mann und nutzte seine Chancen konsequent. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigte Mandel seine Abschlussstärke und entschied die Partie endgültig.

Enes Topal (1. Spvg. Solingen Wald 03) bleibt Dauerbrenner

Konstant auf Topniveau präsentiert sich weiterhin Enes Topal (1. Spvg. Solingen Wald 03). Beim 5:2-Erfolg in Amern traf er doppelt und war erneut Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel seiner Mannschaft. Topal bestätigt damit einmal mehr seine herausragende Rolle innerhalb der Liga.

Timo Conde (1. FC Wülfrath) zeigt Effizienz

Beim spektakulären 3:3 zwischen Victoria Mennrath und 1. FC Wülfrath überzeugte vor allem Timo Conde (1. FC Wülfrath). Mit zwei Treffern hielt er seine Mannschaft im Spiel und präsentierte sich eiskalt vor dem Tor. Conde war der auffälligste Offensivspieler seiner Mannschaft und sicherte zumindest einen Punkt.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
0
0
Abpfiff

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
3
3
Abpfiff

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
4
2

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
1
1
Abpfiff

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
1
1

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
2
2
Abpfiff

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
2
5
Abpfiff

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
7
1
Abpfiff

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Das ist der nächste Spieltag

27. Spieltag
So., 12.04.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - Victoria Mennrath
So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Velbert - VSF Amern
So., 12.04.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - FC Kosova Düsseldorf
So., 12.04.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - DJK Gnadental
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Union Nettetal
So., 12.04.26 15:30 Uhr DV Solingen - FC Remscheid
So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Solingen - TuRU Düsseldorf
So., 12.04.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SG Unterrath

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Di., 31.03.2026, 19:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
1
4
Abpfiff

Mi., 01.04.2026, 19:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
5
1
Abpfiff
+Video

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
2
1
Abpfiff

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
0
4
Abpfiff

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
FC Kray
FC KrayFC Kray
0
3
Abpfiff

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
5
0

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
6
0
Abpfiff
+Video

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
7
0
Abpfiff
+Video

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Das ist der nächste Spieltag

27. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr VfB Speldorf - DJK Blau-Weiß Mintard
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SV Scherpenberg - SC Werden-Heidhausen
So., 12.04.26 15:00 Uhr PSV Wesel - Viktoria Goch
So., 12.04.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - SG Essen-Schönebeck
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Kray - Mülheimer FC 97
So., 12.04.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Sportfreunde Niederwenigern
So., 12.04.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - SV Budberg
So., 12.04.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07

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