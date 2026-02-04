Christian Biermann verlängert bei GWA Rheine bis 2027 von Sebastian Kipp · Heute, 19:09 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marie Beermann

GWA Rheine kann frühzeitig eine wichtige Personalentscheidung vermelden: Christian Biermann hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der Saison 2026/27 das Trikot der Grün-Weißen tragen. „In allererster Linie ist Christian ein überragender Typ, der unseren Verein in vielen Bereichen enorm bereichert. Seine Begeisterung für den Fußball ist ansteckend. Darüber hinaus ist er ein herausragender Spieler, der voll hinter unserem Projekt und unserem Weg steht. Es macht mich stolz, dass wir ihn erneut für GWA Rheine begeistern konnten“, erklärt Sportlicher Leiter Steve Ridder.

Auch sportlich unterstreicht der Stürmer in der laufenden Saison seinen hohen Stellenwert für die Mannschaft eindrucksvoll: In bislang sechs Saisonspielen erzielte Biermann zwölf Tore und gehört damit zu den treffsichersten Angreifern der Liga. Cheftrainer Nico Lauenstein zeigt sich entsprechend zufrieden mit der Verlängerung:

„Wir sind sehr glücklich, dass Christian zugesagt hat. Er ist für unsere Mannschaft extrem wichtig – sowohl sportlich als auch menschlich. Wie in den vergangenen Jahren hatte er auch diesmal Anfragen aus höherklassigen Ligen. Umso mehr werte ich seine Entscheidung als positives Zeichen und als Anerkennung für die Arbeit der Mannschaft und des gesamten Vereins. Es zeigt, dass er sich bei uns wohlfühlt und unsere Ziele mitgehen möchte.“