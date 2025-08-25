– Foto: Imago Images

Christensen und Jacobsen führen VfL zum ersten Saisonsieg Osnabrück schlägt Saarbrücken mit 2:0 – Dänisches Duo entscheidet die Partie Verlinkte Inhalte 3. Liga Saarbrücken VfL Osnabrück

Der VfL Osnabrück hat am Samstag an der Bremer Brücke den ersten Dreier der neuen Drittligasaison eingefahren. Vor 14.108 Zuschauern setzten sich die Lila-Weißen mit 2:0 gegen den 1. FC Saarbrücken durch. Entscheidende Akteure waren dabei ausgerechnet zwei Sommerneuzugänge: Bjarke Jacobsen brachte den VfL per Kopf in Führung, ehe Frederik Christensen kurz darauf mit einem wuchtigen Distanzschuss den Endstand herstellte.

Cheftrainer Timo Schultz veränderte seine Startelf im Vergleich zur Niederlage in München auf fünf Positionen. Mit Fabinski, Jacobsen, Schumacher und Meißner standen gleich vier Spieler erstmals von Beginn an auf dem Platz. Zudem kehrte Badjie nach Verletzungspause zurück. Schon früh bot sich den Gastgebern die große Möglichkeit zur Führung: Henning tauchte nach Jacobsens Außenrist-Pass frei im Strafraum auf, scheiterte aber am Außenpfosten (4.). Wenige Minuten später hatte Saarbrücken durch Wilhelm die erste Gelegenheit, doch auch sein Kopfball strich knapp vorbei (7.). In der Folge verflachte das Spiel zunächst. Beide Teams suchten geduldig nach Lücken, ehe die Osnabrücker gegen Ende der ersten Hälfte wieder aktiver wurden. Jacobsen rückte in den Mittelpunkt: Erst zwang er FCS-Keeper Menzel nach einem Kopfball zu einer Glanzparade (37.), kurz darauf verfehlte sein Schlenzer nur um Zentimeter das Ziel (39.). Mit dem torlosen Remis ging es in die Pause.

Zweite Halbzeit gehört dem VfL Nach Wiederanpfiff drängte der VfL verstärkt auf die Führung. Kehl verzog zunächst noch knapp (48.), doch mit zunehmender Spieldauer erhöhten die Hausherren das Tempo. Schultz brachte frische Kräfte, und die Joker zahlten sich aus: Christensen schlug in der 79. Minute eine scharfe Ecke, die sein Landsmann Jacobsen am zweiten Pfosten ins Netz nickte – die Brücke bebte.