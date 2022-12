Chris Stumpf schockt TuRa Remscheid Süd mit spätem Dreierpack Kreisliga A Remscheid: TuRa Remscheid Süd gibt gegen Marathon Remscheid einen Drei-Tore-Vorsprung aus der Hand.

Es war ein Spiel, welches mehr Zuschauer verdient gehabt hätte. Nur 35 Zuseher fanden sich am Sonntagmittag auf der Sportanlage von TuRa Remscheid Süd ein, die in der Kreisliga A Remscheid die Spitzenmannschaft des VfB Marathon Remscheid begrüßten. Am Ende fielen zehn Tore und eine Entscheidung gab es erst in der Nachspielzeit.