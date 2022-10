Chris Hofbauer - kann nur er den ATSV Erlangen? Der 34-Jährige, schon in der vergangenen Spielzeit für sechs Spiele Interimstrainer, ist zurück beim Bayernligisten - und wie...

Es scheint einfach zu passen. Seitdem Christopher Hofbauer wieder an der Seitenlinie des ATSV Erlangen steht, läuft's beim mittelfränkischen Bayernligisten. Acht Punkte holten Markert & Co. unter der bisherigen Ägide des 34-Jährigen - zudem glückte der Einzug in das Pokal-Halbfinale. FuPa hat sich mit "Chris" Hofbauer, der bereits zum Ende der vergangenen Saison in der Paul-Gossen-Straße das Sagen hatte, über seine Rückkehr, seinen kurzfristigen Erfolg und über die Perspektive seines Teams unterhalten.

Chris, ist es für Dich beim ATSV Erlangen nun anders, weil Du nicht Interims-, sondern Cheftrainer bist?

Nein, da sich in den paar Monaten nicht viel verändert hat. Die Verantwortlichen und Mitarbeiter rund um unser Team sind gleich geblieben. Wir kennen und schätzen uns. Das hat die ganze Situation erleichtert. Auch der Blick auf den Kader war für mich sehr vertraut. Einige Spieler hatte ich bereits in der Vorsaison und bis auf wenige habe ich mit allen eine sportliche Vergangenheit beim Kleeblatt oder in anderen Junioren-Teams. Die Bezeichnung Interims- oder Cheftrainer hat für mich keine Bedeutung. Das ist anderen Personen vielleicht wichtig - mir geht es um die Sache und dass wir aktuell den jungen Spielern helfen wollen.



In welchem Zustand hast Du das Team vorgefunden, als Du vor gut einem Monat zurückgekehrt bist?

Den allgemeinen Zustand der Truppe konnte ich nach so kurzer Zeit nur bedingt bewerten. Wir sind mit zwei Abschlusseinheiten und den Spielen gegen Donaustauf und Schweinfurt gestartet. Nach und nach sehen wir Dinge, die bereits gut funktionieren. Es ist klar, dass wir weiter hart arbeiten müssen - wichtige Elemente, die ich in unserem Spiel erwarte, gilt es zu verbessern und zu schärfen. Unterm Strich haben wir einen tollen Charakter in der Mannschaft, absolutes Feuer, Freude am Spiel und ganz viel individuelle Qualität.

Seitdem Du da bist, gab es acht Punkte aus vier Spielen, zudem konnte man das Pokal-Halbfinale erreichen. An welchen Stellschrauben hast Du gedreht, sodass es so gut läuft?

In der aktuellen Saisonphase ist es nicht möglich, alles auf links zu drehen. Das war auch nicht notwendig. Wir haben vor allem versucht, die guten Merkmale in unserem Spiel noch mehr einzufordern. Der Austausch mit meinem Kapitän Lucas Markert und die vielen Einzelgesprächen mit Spielern helfen dabei. Wir müssen unsere Aggressivität und die Cleverness gegen den Ball verbessern. Das wird ein Haupt-Thema in den kommenden Wochen und bis zur Rückrunde sein. Allen Verantwortlichen und Trainern war es wichtig, den Glauben an die eigenen Stärken und das nötige Selbstvertrauen nocht mehr in den Vordergrund zu stellen. Unsere junge ATSV-Mannschaft bringt alles mit, was diese Liga einfordert.