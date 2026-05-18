🖤❤️ Chris de Boer verstärkt das Betreuerteam der Victoria

Der FC Victoria Pier-Schophoven kann für die Saison 2026/2027 eine weitere wichtige Personalie im Umfeld der Mannschaft vorstellen: Chris de Boer schließt sich dem Team als Betreuer an und soll die neue Mannschaft künftig auf ihrem Weg begleiten.

Der 55-Jährige bringt viel Erfahrung aus dem Fußball mit. Seit 2012 ist Chris als Teamleiter im DFB aktiv, zudem stand er selbst über 25 Jahre als Verteidiger auf dem Platz. Damit kennt er den Fußball aus verschiedenen Perspektiven und weiß, worauf es in einer funktionierenden Mannschaft ankommt.