🖤❤️ Chris de Boer verstärkt das Betreuerteam der Victoria

Der FC Victoria Pier-Schophoven kann für die Saison 2026/2027 eine weitere wichtige Personalie im Umfeld der Mannschaft vorstellen: Chris de Boer schließt sich dem Team als Betreuer an und soll die neue Mannschaft künftig auf ihrem Weg begleiten.
Der 55-Jährige bringt viel Erfahrung aus dem Fußball mit. Seit 2012 ist Chris als Teamleiter im DFB aktiv, zudem stand er selbst über 25 Jahre als Verteidiger auf dem Platz. Damit kennt er den Fußball aus verschiedenen Perspektiven und weiß, worauf es in einer funktionierenden Mannschaft ankommt.
Chris beschreibt sich selbst als ehrgeizig, motivierend und auch mal lautstark – Eigenschaften, die im Mannschaftsumfeld durchaus wertvoll sein können. Mit seiner positiven Art, seiner Erfahrung und seiner Freude daran, Spieler zu unterstützen, möchte er dabei helfen, die neue Mannschaft der Victoria auf den richtigen Weg zu bringen.
📸 Auf dem Foto:
v. l. n. r.: Trainer Kai Schiefbahn, Betreuer Chris de Boer