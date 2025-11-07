Chorweiler schreibt Pokal-Heldenstory und wirft Landesligisten raus Verlinkte Inhalte Kreispokal Köln Schlebusch FCChorweiler

Was für ein Fußballabend in Chorweiler! Vor einer beeindruckenden Kulisse hat der FC Chorweiler den Landesligisten SV Schlebusch aus dem Kreispokal geworfen – und das mit Herz, Wille und purer Leidenschaft. Der Kreisliga-D-Verein zeigte, dass Fußball nicht immer eine Frage der Liga, sondern eine Frage des Glaubens ist.

Von der ersten Minute an brannte Chorweiler. Jeder Zweikampf wurde angenommen, jeder Meter konsequent gelaufen, die Mannschaft arbeitete füreinander – und für die Fans. In der 11. Minute platzte der Platz aus allen Nähten: Kai Wauschkuhn setzte sich nach einem starken Angriff im Strafraum durch und vollendete eiskalt zum 1:0. Chorweiler verteidigte leidenschaftlich, blockte Schüsse, stand Seite an Seite – und blieb mit schnellen Umschaltmomenten brandgefährlich. In der 74. Minute kam der Moment, der das ganze Viertel beben ließ: Ilias Fakhir startete mit Tempo, blieb vor dem Tor nervenstark und schob zum 2:0 ein. Die Zuschauer drehten komplett durch – Gänsehaut pur!

Schlebusch gelang zwar kurz vor Schluss noch das 2:1, doch Chorweiler verteidigte den Vorsprung mit Blut, Schweiß und unerschütterlichem Willen bis zum letzten Pfiff. An der Seitenlinie trugen die beiden Cheftrainer Kerim Akpinar und Can Keseroglu ihre Mannschaft mit – emotional, laut, taktisch klar, immer mittendrin. Ihr Spirit steckte das ganze Team und den gesamten Platz an.