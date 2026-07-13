Choroba: »Peilen Platz unter den ersten Acht an«

Patrick Choroba will beim 1. FC Passau hauptsächlich an der Linie stehen – Foto: Robert Geisler

Am Mittwochabend (Anstoß: 19 Uhr) eröffnet der 1. FC Passau mit dem Derby-Heimspiel gegen den DJK Vornbach die Spielzeit 2026/27 der Landesliga Mitte. Unmittelbar vor dem Start haben wir uns mit dem neuen Coach Patrick Choroba unterhalten, der von der SpVgg Hankofen-Hailing an die Danziger Straße gewechselt ist. Der ehemalige Drittliga-Profi fungiert beim FCP erstmals als hauptverantwortlicher Übungsleiter.

Patrick, wie groß ist die Vorfreude auf deine erste Station als Cheftrainer? Patrick Choroba (30): Die ist riesengroß. Ich bin froh, dass ich als Co-Trainer bei der SpVgg Hankofen-Hailing ein Jahr die Möglichkeit hatte, in diesen Bereich hineinzuschnuppern und mich jetzt selbst ausprobieren kann. Die tagtägliche Arbeit mit den Jungs macht richtig Spaß, weil die Mannschaft sehr lernwillig ist und die junge Truppe richtig Bock auf das Projekt mit mir hat.

Dein Vorgänger Krisztian Beregszasi hat die Mannschaft in allen Bereichen weiterentwickelt und in der Landesliga etabliert. Wie wird der Choroba-Fußball beim 1. FC Passau aussehen? Ich hatte die Gelegenheit, mit Krisztian im Vorfeld zu telefonieren und mich mit ihm auszutauschen. Dafür bin ich sehr dankbar und ich habe vor, einen ähnlichen Fußball spielen zu lassen wie es unter seiner Regie der Fall war. Es wird aber die eine oder andere Anpassung geben - auf dich ich öffentlich nicht näher eingehen möchte - und habe mir vorgenommen, die Mannschaft nochmal ein Stück weiterzubringen. Selbstverständlich hoffe ich, dass wir genau so erfolgreich wie unter meinem geschätzten Vorgänger sein werden.

Du hast bei deinem Amtsantritt angekündigt, den Fokus auf deine Position als Coach zu richten. Wird man dich also nicht regelmäßig auf dem Spielfeld sehen?

Ich möchte meinen Fokus auf die Trainerrolle richten und werden deshalb hauptsächlich an der Seitenlinie stehen. Nichtsdestotrotz werde ich - wenn ich das Gefühl habe, dass mich die Jungs brauchen - auch aktiv ins Geschehen eingreifen. Die Mannschaft ist noch sehr jung und deshalb brauchen wir auf dem Platz eine gewisse Erfahrung. Co-Spielertrainer Joe Stingl wird das Team auf dem Platz führen. Sollte er mal ausfallen, werde ich parat stehen und versuchen, den Jungs auf dem Feld Halt zu geben.





Der FCP ist ein Verein, bei dem seit ein paar Jahren auch neben dem Platz richtig angeschoben wird. Was ist mittel- und langfristig möglich für diesen großen Traditionsklub?

Es freut mich riesig, dass der FCP einen Weg gefunden hat, sich Schritt für Schritt sportlich weiterzuentwickeln. So wollen wir auch weiterarbeiten, denn riesige Steps werden nicht möglich sein. Gerade bei Traditionsvereinen ist die Gefahr groß, wenn es mal gut läuft, dass zu Träumen angefangen wird. Das darf man aber nicht machen, sondern weiter wachsen und an den Zielen arbeiten. Ich bin positiver Dinge, dass man viel mit dem Verein erreichen kann.





Was ist euer Saisonziel und welche Mannschaften sind für dich die heißesten Anwärter auf die vorderen Tabellenplätze?

Wir wollen nicht in den Abstiegskampf verwickelt werden und wieder versuchen, eine ähnliche erfolgreiche Runde wie in der Vorsaison zu spielen. Daher peilen wir einen Platz unter den ersten Acht an. Als Favoriten für die Spitzenplätze sehe ich den SV Schwandorf-Ettmansdorf, der sich nochmal mit einem Top-Stürmer verstärkt hat, und den FC Dingolfing, der in der Vorsaison eine extrem positive Entwicklung gemacht hat.