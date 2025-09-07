Choreo, Kampf und Kaltschnäuzigkeit: FCD bejubelt ersten Dreier

Die Dürener Fans hatten sich vor dem Anpfiff des ersten Heimspiels der neuen Saison in der Fußball-Mittelrheinliga etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Ein riesiges blau-gelbes Trikot mit der Nummer zwölf wurde vor der altehrwürdigen Holztribüne der Westkampfbahn hochgezogen. Parallel dazu hatten sich einige Anhänger auf dem Dach nebenan platziert und ein Banner mit der Aufschrift „Ihr für uns! Wir für euch“ hochgehalten.

Die Spieler zeigten nach der unglücklichen Auftaktniederlage bei den Sportfreunden Düren (3:4) die erhoffte Reaktion und feierten nach 90 intensiven Minuten einen verdienten 3:1-Sieg gegen den FC Pesch. „Wir sind überglücklich, dass wir den Dreier einfahren konnten“, betonte der erleichterte Dürener Trainer Luca Lausberg kurz nach dem Schlusspfiff.

Die Platzhirsche Düren unterstrichen mit dieser Aktion noch einmal ihre Unterstützung für die junge Mannschaft, die als Aushängeschild des Vereins symbolisch für den Neuanfang beim 1. FC Düren steht. Die organisierten Fans halten dem Verein ganz offensichtlich auch in der schwierigen Phase der Insolvenz die Treue.

Sein Kapitän Nils Schütte fügte hinzu: „Ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft. Wir hatten vier kranke Spieler im Kader. Darüber hinaus mussten wir die Derbyniederlage erst einmal wegstecken. Wir haben dann über 90 Minuten Männerfußball gezeigt und absolut verdient gewonnen. So kann es gerne weitergehen.“

Tatsächlich starteten die Dürener mit viel Leidenschaft in die Partie. Der umtriebige Philipp Simon zog nach rund zehn Minuten trocken ab. Peschs Keeper Mertcan Akar lenkte den Ball so gerade zur Ecke, die allerdings im Anschluss nichts Zählbares für die Hausherren einbrachte. Mit zunehmender Spielzeit übernahmen die Gastgeber zusehends die Kontrolle und probierten es immer wieder aus der Distanz.

In der 22. Minute hatten die Dürener den Torschrei schon auf den Lippen, doch Jannis Kuckertz traf den Ball nach einer präzisen Hereingabe von Hiroto Murakami im Fünfmeterraum nicht richtig. Eine Viertelstunde später setzte Emeraude Kongolo einen Kopfball knapp über die Latte (37.). Kurz vor dem Pausenpfiff war es dann aber so weit: Ali Alawie scheiterte zunächst am gut reagierenden Akar, doch im Nachsetzen drückte er die Kugel zur umjubelten 1:0-Halbzeitführung über die Linie (44.). „Ich habe den Jungs in der Pause gesagt, dass sie die Schärfe beibehalten sollen, weil wir dann unsere Chancen bekommen werden“, berichtete Lausberg hinterher und ergänzte: „So war es ja dann auch.“

Mit unverändertem Personal starteten die Dürener in den zweiten Durchgang. Der FCD schaltete sofort wieder in den Vorwärtsgang. Samy Jaksic schlenzte die Kugel aus kurzer Distanz über das Pescher Gehäuse (47.). Wenig später rutschte Alawie in aussichtsreicher Position der Ball über den Schlappen (49.).

Nach einer guten Stunde war dann Schluss für den Torschützen zum 1:0. Alawie musste für den pfeilschnellen Bryant Baidoo Platz machen. „Wir haben mit einem etwas veränderten System gespielt, mit drei zentralen Spielern und zwei Spitzen. Ali Alawie hatte eine richtig gute Trainingswoche, Bryant hingegen am Freitag leichte Knieprobleme. Es war natürlich eine schöne Option, dass wir Bryant noch reinwerfen konnten“, erläuterte Lausberg.

Baidoo ist sofort zur Stelle

Und der Neuzugang von Viktoria Arnoldsweiler war in der 73. Minute direkt zur Stelle, legte das 2:0 für den FCD nach. Nur drei Zeigerumdrehungen später sorgte Raban Laux mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Die Fans skandierten im Anschluss lautstark einen fast schon vergessenen Schlachtruf aus früheren Zeiten: „Niemand erobert die Westkampfbahn.“

Die eher harmlosen Gäste verkürzten nach einer Ecke zwar noch auf 1:3 (Bünyamin Koyuncu hatte den Ball in der 80. Minute unbedrängt per Kopf über die Linie gedrückt), doch Düren ließ im Anschluss nichts mehr anbrennen und bejubelte schließlich gemeinsam mit den Fans den ersten Dreier der noch jungen Saison.

Die FCD-Anhänger entrollten nach dem Abpfiff ein weiteres Plakat mit der Aufschrift: „Das war euer erster Streich.“ Gleichzeitig schwor Ober-Platzhirsch Sebastian Tews die Mannschaft mit heiserer Stimme auf die bevorstehende Aufgabe am kommenden Wochenende beim VfL Vichttal ein. „Das wird ein heißer Tanz“, unterstrich der Ex-Vichttaler Schütte mit einem breiten Lächeln im Gesicht, ehe er sich in Richtung der Kabinen verabschiedete.

Düren: Werres - Murakami, Kongolo, Schütte, El Habaui, J. Kuckertz (80. Diambu) - Jaksic, Kocamis (73. D. Marko), Laux (80. Erdun) - Alawie (61. Baidoo), Simon (90. Obuchi)

