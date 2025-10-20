Choreo für 19.800 Euro: „Brutale Stimmung“ bei 1860 München

Starke Choreo, lauter Support: Die Fans des TSV 1860 sorgen einmal mehr für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Und ernten dafür viel Lob von den Spielern.

München – 19.800 Euro. So viel kostete die Choreo der Westkurve. Die Fans des TSV 1860 München zeigten im Heimspiel gegen den MSV Duisburg einen beeindruckenden Support, scheuten keine Kosten und Mühen. Auch wenn der eigene Verein in der 3. Liga eher herumkrebste und vor dem Spiel näher an der Abstiegszone als an den Aufstiegsplätzen klebte. Woche für Woche beeindrucken die Löwen-Fans in ganz Deutschland mit ihrem Support – ganz egal, wie es sportlich läuft.

„Brutal“, erzählte der überragende Thomas Dähne mit leuchtenden Augen nach dem Heimsieg gegen den Tabellenführer . „Ich hatte Gänsehaut bei der Choreo vor dem Anpfiff.“ An die Absperrung der Westkurve hatte die aktive Fanszene ein Banner gespannt mit der Aufschrift: „Diese Liebe wird uns für immer leiten. Wir halten fest, was noch zu retten ist.“ Außerdem wurde beinahe über den gesamten Stehbereich eine Blockfahne (Kosten: 9.200 Euro) ausgerollt, mit der simplen Botschaft: „1860“. Doch damit nicht genug.

Als die Blockfahne eingerollt wurde, zeigte sich die Westkurve einheitlich in Weiß und Blau – gestaltet durch zuvor verteilte Ponchos (Kosten: 7.350 Euro). Zudem zündeten die Löwen-Fans Rauchbomben in ihren Vereinsfarben. Berechtigterweise attestierte Dähne: „Jedes Heimspiel, egal zu welcher Uhrzeit, herrscht hier eine brutale Stimmung.“

Und doch gab es Phasen im Spiel, in denen die Stimmung auf der Tribüne zu kippen drohte. Besonders in der Mitte der ersten Halbzeit, als sich die Löwen nur selten aus der Umklammerung des MSV befreien konnte, wurde gestänkert und gezittert. Sigurd Haugens Führungstreffer zum 2:1 war Balsam für die zuletzt geschundene Löwen-Seele.

Gästeblock des Stadions an der Grünwalder Straße zum ersten Mal restlos ausverkauft

Auch der Doppeltorschütze Haugen hatte nach dem Spiel nur lobende Worte für den Anhang: „Die Fans sind wunderbar! Sie sind immer hungrig. Je mehr Energie wir auf dem Platz lassen, desto mehr Energie kommt von den Rängen zurück.“ Von Sommer-Euphorie, über Herbst-Tristesse samt Trainerentlassung, zu möglicher Aufholjagd – das Stimmungs-Barometer im Löwen-Kosmos kann wahnsinnig schnell in verschiedene Richtungen ausschlagen.