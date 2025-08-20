 2025-08-20T04:22:19.839Z

Chmielewski trifft doppelt – Neu Wulmstorf III feiert zweiten Sieg

Joel Chmielewski erzielte beide Treffer beim 2:0-Sieg des TVV Neu Wulmstorf III gegen den FSV Tostedt II.

In der 4. Kreisklasse Harburg West setzte sich der TVV Neu Wulmstorf III am zweiten Spieltag mit 2:0 gegen den FSV Tostedt II durch. Matchwinner war Joel Chmielewski, der mit einem Doppelpack den Unterschied machte.

Bereits in der 5. Minute übernahm Chmielewski Verantwortung und verwandelte einen Elfmeter sicher zur Führung. „Wir kontrollierten die Partie von Beginn an“, erklärte der TVV Neu Wulmstorf III auf Instagram.

Nach der Pause stellte Tostedt taktisch um und kam besser ins Spiel. „Wir kamen immer wieder in Richtung gegnerisches Tor und erzielten gute Torchancen, hatten dabei aber leider kein Glück“, berichtete der FSV Tostedt II auf Instagram. Während die Gäste ihre Chancen ausließen, nutzte Neu Wulmstorf eine Ecke zur Entscheidung: In der 65. Minute traf erneut Chmielewski und stellte mit seinem zweiten Treffer den Endstand her.

Die Gastgeber zeigten sich hochzufrieden mit dem gelungenen Saisonstart: „Starke Defensive, eiskalt vorne - genau so wollen wir weitermachen.“

