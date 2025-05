Chkifa-Dreierpack bei Gimbsheim-Sieg

Worms. In der Landesliga Ost hat der SV Gimbsheim seine Chancen auf Tabellenrang zwei gewahrt und bleibt in Lauerstellung. Das Team von Trainer Steven Jones kam zu einem Auswärtserfolg beim stark abstiegsbedrohten drittletzten Ludwigshafener SC. Damit bleibt der SV mit 55 Zählern einen Punkt hinter dem Tabellenzweiten SV Büchelberg und dem Dritten SVW Mainz.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Ludwigshafener SC – SV Gimbsheim 0:4 (0:2). - „Wir haben es ja nicht mehr in der eigenen Hand, wollen aber in den restlichen vier Saisonspielen unsere Hausaufgaben machen und dann schauen wir einfach, wo wir am Ende stehen“, will sich der Gimbsheimer Coach Jones keinen Druck für die Saisonschlussphase machen. In Ludwigshafen profitierte der SV bei den ersten beiden Toren von Fehlern der Ludwigshafener. Nach einem Ballgewinn erzielte Reda Chkifa das 1:0 (22.). Kurz vor der Pause erhöhte Nico Scherer auf 2:0 (40.). Die Ludwigshafener spielten schon ordentlich mit, aber im Angriff fehlte dem Drittletzten die Durchschlagskraft. Die Gimbsheimer waren vor dem gegnerischen Gehäuse effektiver. Chkifa legte im zweiten Durchgang noch das 3:0 (68.) und das 4:0 (90.) nach.