Chieming patzt leicht – Nußdorf rückt heran

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Der 19. Spieltag startete bereits am Freitag mit zwei deutlichen Ausrufezeichen. Während der TSV Tittmoning einen souveränen Heimsieg gegen den TSV Fridolfing II einfuhr, demonstrierte die DJK Nußdorf beim TSV Tengling ihre Aufstiegsambitionen und siegte deutlich ohne Gegentreffer. Am Samstag ging es ebenso ereignisreich weiter: Der Tabellenführer SG TSV Chieming / Grabenstätt musste sich im Heimspiel gegen den TSV Traunwalchen-Matzing mit einer Punkteteilung begnügen. Parallel dazu trennten sich der TuS Alztal Garching und die SG Altenmarkt/Stein in einer umkämpften Partie ebenfalls mit einem Unentschieden.

Vorentscheidung im Aufstiegskampf vertagt?

In der unteren Tabellenhälfte setzte der SV Taching am Samstag ein wichtiges Signal und entführte drei Punkte vom SV Linde Tacherting II. Spannend blieb es bis zum Schluss bei der Reserve des TuS Traunreut, die im Heimspiel gegen den SV Oberfeldkirchen einen knappen Erfolg feierte und damit die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben hält. Da nur noch drei Spieltage ausstehen und somit maximal 9 Punkte zu vergeben sind, hat die SG Chieming (49 Punkte) den direkten Aufstieg bei 10 Punkten Vorsprung auf Platz zwei (bei einem Spiel mehr) so gut wie sicher.

Rettung oder bitterer Gang in die B-Klasse!

Rechnerisch bleibt das Rennen um die Relegation spannend: Die DJK Nußdorf (39 Punkte, 18 Spiele) hat die Verfolger im Nacken. Die SG Altenmarkt/Stein (33 Punkte, 19 Spiele) kann bei drei Siegen noch auf 42 Punkte kommen. Da Nußdorf aber noch vier Spiele hat, reicht ihnen bereits ein Sieg und ein Remis aus den restlichen Partien, um für Altenmarkt unerreichbar zu sein. Am Tabellenende wird es dramatisch: Traunreut II (12) und Tacherting II (13) müssen auf Patzer von Fridolfing II (18) hoffen. Da Fridolfing das rettende Ufer markiert, ist für die Kellerkinder bei 9 noch zu vergebenden Punkten jeder Zähler überlebenswichtig.