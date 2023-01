Chiara Hahn spielt künftig für den Frauen-Bundesligisten SV Werder Bremen. (© WERDER BREMEN)

Chiara Hahn erfüllt sich beim SV Werder Bremen ihren Traum Frauen-BL: +++ Die aus Lauterbach stammende Fußballerin Chiara Hahn läuft nach ihrer Rückkehr aus den USA künftig für die Frauenmannschaft des SV Werder Bremen in der FLYERALARM-Bundesliga auf +++

Lauterbach/Bremen. An eine neue Trikotfarbe muss sich Chiara Hahn zu Beginn des neuen Jahres zwar nicht gewöhnen, aber an ein neues Land, eine neue Liga und einen neuen Verein. Nach zwei Jahren in den grünen Jerseys der „South Florida Bulls“, den Team der University of South Florida in Tampa (USA), trägt die gebürtige Lauterbacherin nun die grün-weißen Farben des SV Werder Bremen in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga (wir berichteten). Und auch wenn die mittlerweile 21-Jährige in der Saison 2019/20 damals für den 1. FFC Frankfurt eine Partie in der höchsten Liga Deutschlands absolvieren und bereits ihr Debüt feiern konnte, geht mit dem Wechsel zum Team von der Weser sicherlich ein Traum in Erfüllung.

„Mein Ziel war es natürlich immer, es einmal in die Frauen-Bundesliga zu schaffen. Obwohl mein Stipendium in Amerika ja vier Jahre ging, war es eigentlich von Anfang an für mich klar, dass ich ein bis zwei Jahre bleiben will, um dann den nächsten Sprung zu machen. Und es ist jetzt natürlich schon ein tolles Gefühl, für einen solch großen, namhaften Verein in der ersten Bundesliga spielen zu können“, berichtet Hahn, für die um die Weihnachtszeit herum klar war, dass sie das Angebot der Norddeutschen annehmen würde. Die zwei Jahre, die sie fernab der Heimat in Florida verbracht hat, würde die Mittelfeldspielerin aber keinesfalls missen wollen, im Gegenteil brachte die Zeit in Tampa viele positive Erlebnisse, sowohl sportlicher als auch privater Natur mit sich. Erfahrungen, die das junge Leben der Lauterbacherin sicherlich auch nachhaltig noch bereichern werden. „Es sind wirklich unheimlich viele Eindrücke, Erfahrungen und Erlebnisse, die ich sammeln konnte. Mal eine völlig andere Kultur kennenzulernen, war toll. Man musste sich um vieles selbst kümmern und wurde natürlich automatisch wesentlich eigenständiger, und logischerweise haben sich meine Englischkenntnisse deutlich verbessert. Aus sportlicher Sicht wurde unheimlich viel Wert auf Kraft und Athletik gelegt, da habe ich auch deutlich zugelegt. Es war natürlich auch eine anstrengende Zeit, da wir meist zwei Spiele pro Woche hatten und ich dann in nahezu allen Spielen auf dem Platz stand beziehungsweise durchgespielt habe“, resümiert Hahn, ergänzt aber noch: „Ich würde diesen Schritt jederzeit wieder gehen!“ Der erste Kontakt zum SV Werder beziehungsweis nach Bremen kam im vergangenen Sommer zustande, als Chiara Hahn in Deutschland weilte, um sich auf die U20-Weltmeisterschaft vorzubereiten. In der dortigen Trainingsgruppe lernte sie den Trainer des Bundesliga-Teams kennen und knüpfte erste Kontakte zur Mannschaft. „Das hat mir direkt richtig gut gefallen, ich hatte gleich einen richtig guten Eindruck von Mannschaft und Trainer. Für mich war es später ein großer Schock, dass ich nicht für die U20-WM nominiert wurde, obwohl ich das ganze Jahr darauf hingearbeitet hatte. Doch den Kopf hängen zu lassen, war keine Option für mich“, berichtet die 21-Jährige, die für eine weitere Spielzeit in die USA zurückging und mit starken Leistungen, die sogar zu einer Nominierung in ein All-Star-Team führten, auf sich aufmerksam machte.