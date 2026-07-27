Chiara Enderlin, SG Buchenbach/Oberried: "Warum einfach aufsteigen"

Chiara Enderlin (vorne) im Duell Meister, SG Buchenbach/Oberried, gegen Vize-Meister, FC Heitersheim. – Foto: Norbert Kreienkamp

Die SG Buchenbach/Oberried ist zurück in der Verbandsliga. Zuletzt waren die Fußballerinnen aus dem Dreisamtal dort 2014 vertreten.

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateurfußball. Heute: die SG Buchenbach/Oberried − Aufsteiger in die Fußball-Verbandsliga. Nicht die beste Verteidigung, nicht der beste Angriff – aber das stärkste Team: Die SG Buchenbach/Oberried hat als Meister der Landesliga, Staffel I, den direkten Sprung in die Verbandsliga realisieren können. Kapitänin Chiara Enderlin blickt im Interview zurück.

BZ: Welcher Satz fasst die vergangene Spielzeit am besten zusammen ?

Warum einfach, wenn es spannend geht? Gefühlt gab es jede Woche ein knappes Spiel. Zwischendurch haben wir uns durch Ausrutscher das Leben selbst schwer gemacht. Rückblickend hätten wir es uns entspannter gewünscht, aber nach so einer Achterbahnfahrt fühlt sich ein Happy End noch besser an. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.