Cherny-Show bei BVB-Sieg über Leipzig, auch Köln schlägt den FC Bayern

In der U19-DFB-Nachwuchsliga (Spieltag 6) beginnt schon die Rückrunde in den Ligen A und B. Beim 4:1-Erfolg von Borussia Dortmund über RB Leipzig dreht Nick Cherny auf. Der 1. FC Köln schlägt trotz zweier Platzverweise den FC Bayern. Pleite für den TSV Meerbusch in Frankfurt - die Eintracht knackt den VfL Bochum.

DFB-Nachwuchsliga - Hauptrunde: Diese Teams spielen um die Meisterschaft: die Schlaglichter der Woche

Borussia Dortmund bezwang RB Leipzig im Spitzenspiel klar mit 4:1 - und der Matchwinner war nach Abpfiff schnell ausfindig gemacht: Nick Cherny, der auch schon in der 3. Liga gespielt hat, traf gleich dreimal für den BVB. Die Borussia sichert damit Rang drei, bleibt aber hinter Leipzig und Tabellenführer Karlsruher SC. Borussia Dortmund – RB Leipzig 4:1

Borussia Dortmund: Robin Lisewski, Elias Benkara, William Rashidi (90. Valon Cena), Luca Reggiani (90. Anas Mahjoubi), Nick Cherny, Tim Degener (90. Nico Adamczyk), Mussa Kaba, Mathis Albert (46. Pharell Kegni), Taycan Etcibasi (46. Tim Degener) (90. Nico Adamczyk), Samuele Inácio, Ousmane Diallo (73. Alex Niziolek) - Trainer: Mike Tullberg

RB Leipzig: Fernando Dickes, Lenny Hennig, Jonathan Norbye, Lionel Voufack, Laurin Schößler (77. Friedrich Heyer), Mika Walther (63. Anton Bulland), Noah Weißbach, Viggo Gebel, Toni Langsteiner (90. Pepe Böhm), Din Klapija (77. Bilal Damala), Cenny Neumann - Trainer: Sebastian Heidinger

Schiedsrichter: Solomon Anderson - Zuschauer: 350

Tore: 1:0 Nick Cherny (11. Foulelfmeter), 1:1 Mika Walther (18.), 2:1 Nick Cherny (52.), 3:1 Tim Degener (71.), 4:1 Nick Cherny (90.+2)

Gelb-Rot: Viggo Gebel (68./RB Leipzig/)

Der VfL Bochum hat in der Liga A zum ersten Mal verloren. Owono-Darnell Keumo flog in der Schlussphase vom Platz, zehn Minuten vor dem Abpfiff folgte ihm Donovan Agyemang. Mit dann nur neun Akteuren war es nicht mehr möglich, das 2:0 der Eintracht Frankfurt zu gefährden. Frankfurt springt auf Platz drei. Eintracht Frankfurt – VfL Bochum 2:0

Eintracht Frankfurt: Amil Siljevic, Derek Boakye Osei, Maurice Spahn, Tamiou Kpebane, Nilo Neuendorff (73. Akram Ayadi), Ayoub Chaikhoun, Benjamin Dzanovic (90. Leart Hoti), Marvin Dills, Alexander Staff, Alessandro Gaul Souza (81. Rafail Savvidis), Anas Alaoui (90. Jonah Geike) - Trainer: Alex Reifschneider

VfL Bochum: Noel Intven, Luc Dabrowski, Owono-Darnell Keumo, Daryl Tschoumy-Nana, Cajetan Lenz (65. Ciwan Günes), Keanu Kerbsties, Tom Meyer, Samuel Weber (79. Takang Anubodem), Lirim Jashari (73. Donovan Agyemang), Obed Ofori (46. Luis Pick), Alessandro Crimaldi - Trainer: David Siebers

Schiedsrichter: Jannick Ziehmer (Kaiserslautern ) - Zuschauer: 169

Tore: 1:0 Derek Boakye Osei (12.), 2:0 Anas Alaoui (82.)

Rot: Owono-Darnell Keumo (76./VfL Bochum/)

Gelb-Rot: Donovan Agyemang (86./VfL Bochum/)

Ein verschossener Elfmeter von Winsley Boteli bremste Borussia Mönchengladbach beim Comeback-Versuch gegen den VfB Stuttgart aus. Deshalb gehörte Kenny Freßle die Show, denn der 19-Jährige traf in Gladbach zweimal beim 3:0-Erfolg. Beide Klubs wären aktuell für die Spiele um die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Borussia Mönchengladbach – VfB Stuttgart 0:3

Borussia Mönchengladbach: Lindsay-Zach Gutaj, Yannik David Dasbach, Tristan Top-Rasmussen, Elias Vali Fard, Nico Vidic, Kilian Sauck, Taavi Koukkumäki, Len Wörsdörfer, Mathieu Nguefack, Josiah Uwakhonye, Winsley Boteli - Trainer: Oliver Kirch

VfB Stuttgart: Florian Hellstern, Dorian Migalic, Ivan Knezevic, Emirhan Agzikara, Mareg Rohm, Kenny Freßle, Julian Lüers, Yanik Spalt, Colin Kroll-Thiel, Deli Hajdini, Salvatore Mule - Trainer: Nico Willig

Schiedsrichter: Lasse Lütke-Kappenberg

Tore: 0:1 Dorian Migalic (42.), 0:2 Kenny Freßle (50.), 0:3 Kenny Freßle (83.)

Besondere Vorkommnisse: Winsley Boteli (Borussia Mönchengladbach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (54.).

Zwei Tore und zwei Platzverweise heißt die turbulente Ausbeute des 1. FC Köln beim FC Bayern München, der trotz Überzahlspiel (fast eine Stunde) daheim mit 0:2 unterlag. Die Münchener müssen nach ihrer dritten Pleite allmählich aufpassen, dass sie nicht aus der Top vier rutschen. A

FC Bayern München – 1. FC Köln 0:2

FC Bayern München: Anthony Pavlesic, Ljubo Puljic, Magnus Dalpiaz, Luis Schäfer, Deniz Ofli, Louis Richter (78. Maximilian Schuhbauer), Mudaser Sadat (46. Veis Yildiz), Jussef Nasrawe, Lennart Karl (70. Noah Codjo-Evora), Simon Zöls (70. David Santos Daiber), Michael Scott (46. Sejdo Durakov) - Trainer: Peter Gaydarov

1. FC Köln: Mikolaj Marutzki, San-Luca Spitali, Gabriel Miocevic, Justin von der Hitz (89. Alessandro Puzzo), Kian Hekmat, Nick Zimmermann, Kristiyan Irmiev (89. Jason Ponente-Ramirez), Jonathan Friemel, Fayssal Harchaoui, Youssoupha Niang (75. Chinedu Chukwukelu), Fynn Schenten (62. Assad Kotya-Fofana) - Trainer: Stefan Ruthenbeck

Schiedsrichter: Luis Herrig (Föhren) - Zuschauer: 253

Tore: 0:1 Justin von der Hitz (24.), 0:2 Fayssal Harchaoui (45.)

Rot: Kian Hekmat (33./1. FC Köln/)

Gelb-Rot: Fayssal Harchaoui (91./1. FC Köln/)

Hinweis: Die ersten vier Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die Titelspiele um die Deutsche Meisterschaft.

_______________

So läuft der Spieltag in der U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppen G und F - Liga B

Nichts zu holen für den TSV Meerbusch beim FSV Frankfurt. Im zweiten Durchgang stellte Daniel Major mit einem Doppelpack das Ergebnis auf 3:0, wodurch Meerbusch ans Tabellenende rutscht. Fünf Punkte beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer. FSV Frankfurt – TSV Meerbusch 3:0

FSV Frankfurt: Leo Seiler, Ilay Soytürk, Leonardo Kraft, Yusuf Ates, Cenk Dramali (73. Marlon Janssen), Tom Grimmer (81. Leonardo Kraft), Dwayn Meene, Amin Husovic, Daniel Major, Mohamed Akhouji - Trainer: Burak Yelken

TSV Meerbusch: Kalle Maria Grabek, Florian Breuer, Jeremy Fabiano Gaudian (78. Tom Behle), Leart Lahi (68. Kilian Mischtal), Mgboji Njoku Ume, Berkant Gebes (78. Philip Müller), Stefan Savicevic, Youness El Kandri (68. Yann Zeller), Christos Venos (68. Vitali Habarov), Jaden William Asamoah, Joel Schlotter - Trainer: Dennis Granata

Schiedsrichter: André Blank - Zuschauer: 76

Tore: 2:0 Sinan Orhan (6.), 1:0 Daniel Major (58.), 3:0 Daniel Major (83.)

Der FC St. Pauli führte schon beim MSV Duisburg, verlor dann aber die Kontrolle über die Partie: Dave Fotso Youmssi glich für die Platzelf aus, die anschließend schnell auf 3:1 hochschraubte. Der MSV belegt jetzt Rang zwei und hat die Gäste aus dem Norden überholt. MSV Duisburg – FC St. Pauli 3:1

MSV Duisburg: Fotios Adamidis, Nathaniel König (46. Nazar Mykhaylenko), Jason Schneider, Gabriel Sadlek, Zinedine Durmus, Dave Fotso Youmssi, Yannik Scholl, Mirac Özgen, Louis Blume (60. Sejoba Barnes), Nikita Slavytskyi, Fynn Meurer (91. Loris Gashi) - Trainer: Marcus Jahn

FC St. Pauli : Juri Behr, Victor Schmidtner (81. Marco Zander), Jamal Jonischkeit, Joel Aseidu Addo, Tom Politz, Nick Schmidt, Mats Herrmann, Toralf Hense, Max Stüven, Ediz Eroglu - Trainer: Nils Schick - Trainer: Heiko Knispel

Schiedsrichter: Marcel Göttel (Wiesbaden) - Zuschauer: 123

Tore: 0:1 Toralf Hense (1. Foulelfmeter), 1:1 Dave Fotso Youmssi (23.), 2:1 Nikita Slavytskyi (36.), 3:1 Mirac Özgen (46.)

Hinweis: Schaffen es Teams ohne Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) in die Top 4 der Rest-Gruppen, bleiben sie auch in der Folge-Saison in der DFB-Nachwuchsliga. Da es acht Gruppen gibt, richtet sich an dieser Stelle lediglich der Blick auf Gruppe G, da hier die Vertreter vom Niederrhein spielen. FuPa Niederrhein erstellt diesen Text.

DFB-Nachwuchsliga: diese Teams

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: