Chemnitzer Sturmlauf im Winter-Solitär: Lok Leipzig strauchelt

In der Regionalliga Nordost herrschte am 22. Spieltag fast flächendeckende Tristesse, da alle anderen Partien witterungsbedingt abgesagt werden mussten. Einzig in Chemnitz trotzten der Rasen und die Akteure den Bedingungen und lieferten vor der beeindruckenden Kulisse von 10249 Zuschauern ein emotionales Fußballfest, das den Spitzenreiter empfindlich traf.
---
Der Chemnitzer FC feierte einen hochverdienten Heimsieg gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig, der trotz der Niederlage mit 46 Punkten an der Tabellenspitze verbleibt. Die Gastgeber, nun mit 31 Punkten auf dem siebten Rang, zeigten sich vor dem Tor eiskalt und nutzten die Fehler der Leipziger gnadenlos aus.
Die torlose erste Halbzeit wich nach dem Seitenwechsel einer explosiven Phase. In der 62. Minute markierte Tobias Müller nach einer Vorlage von Dejan Bozic die Führung zum 1:0. Es war Müllers fünfter Saisontreffer, während Bozic seine fünfte Torvorlage verbuchte. Dem Treffer war ein Ballverlust der Leipziger 35 Meter vor dem eigenen Tor vorausgegangen. Bozic bediente Müller, der ungestört zum Strafraum zog und den Ball sehenswert in den rechten Winkel zirkelte. Keeper Andreas Naumann war zwar noch am Ball, konnte den Einschlag jedoch nicht mehr verhindern.
In der 67. Minute erhöhte Dejan Bozic per Foulelfmeter auf 2:0. Mit seinem neunten Saisontreffer bewies Bozic Nervenstärke, verlud Andreas Naumann und schob den Ball flach in das rechte Eck. Den endgültigen K.o. versetzte der CFC den Gästen in der 77. Minute. Nach einem fatalen Missgeschick von Naumann, dem die Kugel 25 Meter vor dem Tor gegen Artur Mergel versprang, schaltete dieser am schnellsten. Mergel schob den Ball in das leere Gehäuse zum 3:0-Endstand ein und feierte damit sein erstes Saisontor. Damit war der Sack in diesem prestigeträchtigen Duell endgültig zu.
---
---
---
---
---
---
---
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________