Chemnitzer Sturmlauf im Winter-Solitär: Lok Leipzig strauchelt

– Foto: Imago Images

Der Chemnitzer FC feierte einen hochverdienten Heimsieg gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig, der trotz der Niederlage mit 46 Punkten an der Tabellenspitze verbleibt. Die Gastgeber, nun mit 31 Punkten auf dem siebten Rang, zeigten sich vor dem Tor eiskalt und nutzten die Fehler der Leipziger gnadenlos aus.

Die torlose erste Halbzeit wich nach dem Seitenwechsel einer explosiven Phase. In der 62. Minute markierte Tobias Müller nach einer Vorlage von Dejan Bozic die Führung zum 1:0. Es war Müllers fünfter Saisontreffer, während Bozic seine fünfte Torvorlage verbuchte. Dem Treffer war ein Ballverlust der Leipziger 35 Meter vor dem eigenen Tor vorausgegangen. Bozic bediente Müller, der ungestört zum Strafraum zog und den Ball sehenswert in den rechten Winkel zirkelte. Keeper Andreas Naumann war zwar noch am Ball, konnte den Einschlag jedoch nicht mehr verhindern.