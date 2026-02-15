 2026-02-09T08:36:21.830Z

Chemnitzer Sturmlauf im Winter-Solitär: Lok Leipzig strauchelt

Regionalliga Nordost: Die Übersicht aller Partien des 22. Spieltags.

In der Regionalliga Nordost herrschte am 22. Spieltag fast flächendeckende Tristesse, da alle anderen Partien witterungsbedingt abgesagt werden mussten. Einzig in Chemnitz trotzten der Rasen und die Akteure den Bedingungen und lieferten vor der beeindruckenden Kulisse von 10249 Zuschauern ein emotionales Fußballfest, das den Spitzenreiter empfindlich traf.

Heute, 16:00 Uhr
Chemnitzer FC
Chemnitzer FCChemnitzerFC
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive LeipzigLok Leipzig
3
0

Der Chemnitzer FC feierte einen hochverdienten Heimsieg gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig, der trotz der Niederlage mit 46 Punkten an der Tabellenspitze verbleibt. Die Gastgeber, nun mit 31 Punkten auf dem siebten Rang, zeigten sich vor dem Tor eiskalt und nutzten die Fehler der Leipziger gnadenlos aus.

Die torlose erste Halbzeit wich nach dem Seitenwechsel einer explosiven Phase. In der 62. Minute markierte Tobias Müller nach einer Vorlage von Dejan Bozic die Führung zum 1:0. Es war Müllers fünfter Saisontreffer, während Bozic seine fünfte Torvorlage verbuchte. Dem Treffer war ein Ballverlust der Leipziger 35 Meter vor dem eigenen Tor vorausgegangen. Bozic bediente Müller, der ungestört zum Strafraum zog und den Ball sehenswert in den rechten Winkel zirkelte. Keeper Andreas Naumann war zwar noch am Ball, konnte den Einschlag jedoch nicht mehr verhindern.

In der 67. Minute erhöhte Dejan Bozic per Foulelfmeter auf 2:0. Mit seinem neunten Saisontreffer bewies Bozic Nervenstärke, verlud Andreas Naumann und schob den Ball flach in das rechte Eck. Den endgültigen K.o. versetzte der CFC den Gästen in der 77. Minute. Nach einem fatalen Missgeschick von Naumann, dem die Kugel 25 Meter vor dem Tor gegen Artur Mergel versprang, schaltete dieser am schnellsten. Mergel schob den Ball in das leere Gehäuse zum 3:0-Endstand ein und feierte damit sein erstes Saisontor. Damit war der Sack in diesem prestigeträchtigen Duell endgültig zu.

Fr., 13.02.2026, 19:00 Uhr
Greifswalder FC
Greifswalder FCGreifswald
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg
Abgesagt


Fr., 13.02.2026, 19:00 Uhr
BFC Dynamo
BFC DynamoBFC Dynamo
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
Abgesagt


Fr., 13.02.2026, 19:00 Uhr
FC Eilenburg
FC EilenburgEilenburg
ZFC Meuselwitz
ZFC MeuselwitzMeuselwitz
Abgesagt


Gestern, 14:00 Uhr
FC Rot-Weiß Erfurt
FC Rot-Weiß ErfurtErfurt
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke
Abgesagt


Gestern, 14:00 Uhr
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC II
Abgesagt


Gestern, 14:00 Uhr
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen
Abgesagt


Gestern, 14:00 Uhr
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
Abgesagt


Heute, 14:00 Uhr
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03
FC Carl Zeiss Jena
FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena
Abgesagt


