Chemnitzer FC will auch Spitzenreiter FC Rot-Weiß Erfurt ärgern

In der Regionalliga Nordost geht es in der englischen Woche mit dem 9. Spieltag weiter. Nach packenden Partien am am Dienstag und am gestrigen Mittwoch rücken besonders das Duell zwischen Rot-Weiß Erfurt und dem Chemnitzer FC sowie das Match zwischen dem SV Babelsberg 03 und der VSG Altglienicke in den Mittelpunkt. Doch auch in den weiteren Begegnungen geht es um wichtige Punkte.

Im Karl-Liebknecht-Stadion kommt es zu einem interessanten Vergleich. Der SV Babelsberg 03 kletterte durch ein 2:0 beim FC Eilenburg auf 13 Punkte. Luis Müller (20.) und Tino Schmidt (55. per Foulelfmeter) trafen für die Filmstädter. Nun wartet mit der VSG Altglienicke ein Gegner, der nach dem 1:0-Heimsieg gegen Meuselwitz auf Platz vier steht. Jonas Nietfeld erzielte in der 73. Minute per Strafstoß das entscheidende Tor. Beide Teams wollen den Anschluss an die Spitzengruppe halten – die Partie verspricht Hochspannung.

Die BSG Chemie Leipzig steckt nach dem 0:1 gegen Erfurt tief in der Krise. Bereits nach zwei Minuten dezimierte sich das Team durch die Rote Karte für Julian Weigel. Mit nur einem Punkt ist Chemie der Tabellenvorletzte. Nun kommt der BFC Dynamo, der durch einen 2:0-Sieg gegen Greifswald etwas Luft im Abstiegskampf gewann. Willi Theodor Reincke (73.) und Moritz Polte (77.) erzielten die Treffer. Beide Teams brauchen dringend Punkte – das Duell könnte ein Kampf auf Biegen und Brechen werden.

Für den FC Hertha 03 Zehlendorf wird die Lage immer bedrohlicher. Auch das Gastspiel in Luckenwalde ging mit 0:1 verloren, sodass das Team mit nur einem Punkt Tabellenletzter bleibt. Nun empfangen die Berliner den FSV Zwickau, der nach dem 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Magdeburg II auf 12 Punkte kletterte. Lukas Eixler traf in der 14. Minute entscheidend. Während Zwickau weiter nach oben will, steht Hertha 03 vor einem Spiel, das schon früh in der Saison richtungsweisend sein könnte.

Der Hallesche FC geht als Tabellendritter in das Heimspiel gegen den Aufsteiger BFC Preussen. Halle musste zuletzt beim Chemnitzer FC eine klare 0:3-Niederlage hinnehmen und will nun eine Reaktion zeigen. Der BFC Preussen wiederum erkämpfte sich im Heimspiel gegen Hertha BSC II ein torloses 0:0 und zeigte dabei defensive Stabilität. Nun wartet mit Halle ein Spitzenteam, das zu Hause seine Dominanz untermauern möchte. ---

Rot-Weiß Erfurt führt die Tabelle mit 21 Punkten an und empfängt den Chemnitzer FC. Erfurt setzte sich zuletzt bei der BSG Chemie Leipzig knapp mit 1:0 durch. Marco Wolf erzielte in der 48. Minute den entscheidenden Treffer, während die Partie durch zwei Platzverweise zusätzlich an Dramatik gewann. Der Chemnitzer FC reist nach dem 3:0-Triumph über Halle mit breiter Brust an. Johannes Pistol (31.), Dejan Bozic (45.+5 per Foulelfmeter) und Domenico Alberico (83.) sorgten für den Sieg. Mit 13 Punkten haben sich die Chemnitzer in die obere Tabellenhälfte vorgearbeitet und wollen den Favoriten in Erfurt ärgern. ---

Der Greifswalder FC steht mit nur fünf Punkten tief im Tabellenkeller. Nach dem 0:2 bei BFC Dynamo warten die Mecklenburger weiter auf das zweite Erfolgserlebnis. Nun empfangen sie den FSV 63 Luckenwalde, der nach dem 1:0-Heimerfolg gegen Hertha 03 Zehlendorf mit 12 Punkten deutlich besser dasteht. Matchwinner war Tim Luis Maciejewski, der in der 5. Minute das einzige Tor erzielte. Für Greifswald geht es um den Anschluss an die Konkurrenz, während Luckenwalde mit einem Sieg den Blick nach oben richten könnte. ---

Hertha BSC II steckt nach dem torlosen 0:0 bei BFC Preussen weiter im unteren Tabellendrittel. Zwar zeigt die Mannschaft Moral, doch der einzige Sieg liegt schon einige Zeit zurück. Nun wartet mit dem 1. FC Lokomotive Leipzig ein echtes Schwergewicht. Lok steht zwei Punkte hinter Spitzenreiter Erfurt auf Rang zwei und reist hochmotiviert nach Berlin. Die Leipziger wollen ihre Serie von sechs Siegen aus sieben Spielen ausbauen und die Tabellenspitze erobern. ---

Der ZFC Meuselwitz rangiert mit neun Punkten im unteren Mittelfeld und musste zuletzt eine knappe 0:1-Niederlage bei Altglienicke hinnehmen. Nun kommt mit dem FC Carl Zeiss Jena ein Topteam nach Meuselwitz. Die Thüringer siegten zuletzt beim FC Eilenburg mit 2:0 durch Tore von Luis Müller (20.) und Tino Schmidt (55. per Foulelfmeter). Jena will den Druck auf die Spitzengruppe aufrechterhalten. ---

Der 1. FC Magdeburg II zeigte sich zuletzt auswärts nicht so stark und verlor beim FSV Zwickau mit 0:1. Mit zehn Punkten stehen die Magdeburger im Mittelfeld. Gegner ist der FC Eilenburg, der nach der 0:2-Heimpleite gegen Babelsberg auf Platz 16 zurückfiel. Luis Müller und Tino Schmidt trafen für die Gäste. Beide Teams wollen Wiedergutmachung und sich von den unteren Plätzen absetzen.