Chemnitzer FC trauert um verstorbenen Anhänger

Der Verein zeigte sich „zutiefst betroffen“ und sprach der Familie sowie den Freunden des Verstorbenen sein Mitgefühl aus. CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder dankte zugleich allen, die unmittelbar nach dem Notfall geholfen hatten.

Nach dem Abpfiff war es zu dem medizinischen Notfall gekommen. Einsatzkräfte leiteten eine Reanimation ein und konnten den Mann nach mehreren Minuten zunächst stabilisieren und wieder Vitalzeichen herstellen. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Sonntag erreichte den CFC die Nachricht, dass der Anhänger verstorben ist.

„Wir möchten uns dennoch bei allen Beteiligten und Helferinnen und Helfern ganz herzlich bedanken, die geistesgegenwärtig die medizinische Versorgung eingeleitet und damit die Reanimation überhaupt erst ermöglicht haben“, erklärte Haeder. Sein Dank gelte ebenso den Zuschauern, beiden Fanlagern und den Mannschaften für ihren Umgang mit der Situation.

„Die Reaktionen im Stadion haben gestern einmal mehr eindrucksvoll gezeigt, wie schnell ein sportliches Ergebnis in den Hintergrund treten kann, wenn ein Mensch um sein Leben kämpft“, sagte Haeder. „Umso bestürzter sind wir heute über die Nachricht, dass unser Anhänger den Kampf verloren hat. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und Freunden.“

Der Chemnitzer FC bedankte sich ausdrücklich auch bei den Gästen aus Aue für deren respektvolles Verhalten. Aufgrund der unübersichtlichen Situation nach Spielende seien die Verantwortlichen des FC Erzgebirge Aue zunächst erst mit Verzögerung über den medizinischen Notfall informiert worden. Nachdem das Ausmaß bekannt geworden war, beendete die Mannschaft ihren Dank an die eigene Fankurve, zudem bat der Capo der Gästefans den Block um Einhalt.

Bereits während der Schweigeminute für die verstorbene Chemnitzer Fußballlegende Peter Müller hätten sich die Gäste respektvoll verhalten. Der CFC bat darum, die Privatsphäre der Angehörigen zu achten und von Spekulationen über die näheren Todesumstände abzusehen. „In Gedanken sind beide Vereine bei der Familie und den Freunden des Verstorbenen“, heißt es zum Abschluss der Mitteilung.