Chemnitzer FC steht ganz vorne – Jena siegt in Last-Minute-Krimi

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Vor 5639 Zuschauern sicherte sich der Chemnitzer FC einen Heimerfolg gegen den BFC Preussen. In einer umkämpften Partie fielen die entscheidenden Treffer direkt nach der Halbzeitpause. Die Torfolge eröffnete Jonas Marx, der in der 46. Minute zur 1:0-Führung für die Hausherren traf. Nur wenige Minuten später war es erneut Jonas Marx, der in der 50. Minute das Tor zum 2:0 markierte. Domenico Alberico erzielte in der 90. Minute den 3:0-Endstand. ---

Vor 4042 Zuschauern im Karl-Liebknecht-Stadion lieferten sich der SV Babelsberg 03 und der FC Carl Zeiss Jena einen von großer Leidenschaft geprägten Schlagabtausch. Beide Mannschaften schenkten sich in einem hart umkämpften Spiel keinen Meter Boden. Als alles bereits nach einer torlosen Punkteteilung aussah, schlug die Stunde der Gäste in der Nachspielzeit: Elias Löder erzielte in der 90.+5 Minute den entscheidenden Treffer zum 0:1-Endstand. ---

Vor 3000 Zuschauern erkämpfte sich Drittliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue einen Auswärtssieg beim Aufsteiger SV Tasmania Berlin. Die Gäste erwischten den besseren Start in die Begegnung: Willi Alfons Kamm brachte Aue bereits in der 9. Minute mit dem Treffer zum 0:1 in Führung. Tasmania stemmte sich zwar gegen die drohende Niederlage, doch in der Schlussphase sorgte Patrick Kapp in der 86. Minute mit seinem Tor zum 0:2-Endstand für die endgültige Entscheidung. ---

Morgen, 14:00 Uhr FSV Zwickau FSV Zwickau Greifswalder FC Greifswalder FC 14:00 live PUSH

Der FSV Zwickau kehrt mit Rückenwind aus Jena zurück. Das 2:1 beim FC Carl Zeiss Jena brachte drei Punkte, 2:1 Tore und Rang sechs. Nach einem Rückstand gelang noch vor der Pause der Ausgleich, in der 82. Minute fiel der Siegtreffer. Der Greifswalder FC musste dagegen beim 2:2 gegen den Halleschen FC einen späten Verlust hinnehmen. Nach frühem Rückstand drehte Greifswald die Partie bis zur 25. Minute, ehe Halle in der 84. Minute ausglich. Die Vorjahresabstände verleihen dem Duell zusätzliche Schärfe. Zwickau wurde mit 64 Punkten, 19 Siegen, sieben Unentschieden, acht Niederlagen und 52:44 Toren Dritter. Greifswald landete mit 38 Punkten, neun Siegen, elf Unentschieden, 14 Niederlagen und 40:45 Toren auf Rang 15. Aktuell steht Zwickau mit drei Punkten vor dem Greifswalder FC, der mit einem Punkt und 2:2 Toren Zehnter ist. Zwickau kann seinen Anspruch untermauern, Greifswald muss beweisen, dass das Auftaktremis mehr war als nur ein Teilerfolg. ---

Morgen, 14:00 Uhr VSG Altglienicke VSG Altglienicke Hertha BSC Hertha BSC II 14:00 PUSH

Die VSG Altglienicke geht mit offensivem Schwung, aber auch mit dem Ärger über zwei verlorene Punkte in das Heimspiel. Beim 3:3 in Aue geriet sie zunächst in Rückstand, führte danach 2:1 und rettete in der 85. Minute noch den Ausgleich, nachdem Aue zwischenzeitlich auf 3:2 gestellt hatte. Mit einem Punkt und 3:3 Toren liegt Altglienicke auf Rang acht. Hertha BSC II kommt nach einem 0:4 gegen Chemnitz als Tabellenletzter. Für Hertha verschärfte eine Gelb-Rote Karte in der 63. Minute einen ohnehin schweren Nachmittag. Die Berliner stehen bei null Punkten und 0:4 Toren. In der vergangenen Saison wurde Altglienicke mit 53 Punkten, 14 Siegen, elf Unentschieden, neun Niederlagen und 50:40 Toren Sechster. Hertha belegte mit 40 Punkten, elf Siegen, sieben Unentschieden, 16 Niederlagen und 46:60 Toren Rang 14. Altglienicke besitzt den stabileren Hintergrund, Hertha braucht sofort eine Reaktion, um nicht erneut in die untere Tabellenregion gedrängt zu werden. ---

Morgen, 14:00 Uhr RSV Eintracht 1949 RSV Eintracht 1949 FSV 63 Luckenwalde FSV 63 Luckenwalde 14:00 PUSH

RSV Eintracht 1949 hat den ersten Schritt in der Regionalliga ohne Niederlage überstanden. Das 1:1 beim BFC Preussen brachte dem Aufsteiger einen Punkt, 1:1 Tore und Rang zwölf. Nun folgt gegen den FSV 63 Luckenwalde das erste Heimspiel. Luckenwalde startete mit einem 1:3 gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig, obwohl die Mannschaft bereits in der dritten Minute in Führung gegangen war. Nach dem Ausgleich fielen die entscheidenden Gegentore erst in der 82. und 85. Minute. Luckenwalde steht mit null Punkten und 1:3 Toren auf Rang 14, kann sich aber auf die Erfahrung einer vollständigen Regionalliga-Saison stützen. Die vorige Spielzeit endete für den FSV mit 43 Punkten, elf Siegen, zehn Unentschieden, 13 Niederlagen und 36:45 Toren auf Platz zehn. RSV Eintracht 1949 besitzt als Oberliga-Aufsteiger keine entsprechende Vergleichsbilanz. Der Neuling kann seinen ordentlichen Einstand bestätigen, Luckenwalde muss aus einem lange offenen Auftaktspiel rasch Zählbares machen. Bei zwei direkten Abstiegsplätzen ist dieses Duell früh von erheblicher Bedeutung. ---

Morgen, 16:00 Uhr BFC Dynamo BFC Dynamo BSG Chemie Leipzig BSG Chemie Leipzig 16:00 live PUSH

BFC Dynamo und BSG Chemie Leipzig stehen nach dem ersten Spieltag bereits vor einem unbequemen Vergleich. Der BFC verlor beim FC Rot-Weiß Erfurt 1:4 und lag schon nach 36 Minuten 0:4 zurück. Der Anschlusstreffer kurz nach der Pause änderte nichts mehr. Mit null Punkten und 1:4 Toren steht der BFC auf Rang 16. Chemie unterlag zu Hause dem SV Babelsberg 03 mit 0:2; beide Gegentore fielen in der zweiten Hälfte. Auch die Leipziger sind noch ohne Punkt und rangieren mit 0:2 Toren auf Platz 15. Die vergangene Saison hatte beide Mannschaften mit jeweils 40 Punkten nahezu zusammengeführt. Der BFC wurde mit zehn Siegen, zehn Unentschieden, 14 Niederlagen und 45:50 Toren Zwölfter. Chemie folgte mit zwölf Siegen, vier Unentschieden, 18 Niederlagen und 43:49 Toren auf Rang 13. Nun geht es weniger um die noch junge Tabelle als um Haltung: Einer der beiden Fehlstarter kann die erste Last abwerfen, der andere gerät früh unter verschärften Druck. ---

Der Hallesche FC und der FC Rot-Weiß Erfurt liefern das engste Spitzenduell nach Maßgabe der vergangenen Saison. Halle wurde mit 63 Punkten, 19 Siegen, sechs Unentschieden, neun Niederlagen und 63:36 Toren Vierter. Erfurt folgte mit 61 Punkten, 17 Siegen, zehn Unentschieden, sieben Niederlagen und 68:47 Toren auf Rang fünf. Schon damals trennten beide nur zwei Punkte, nun kommen sie mit sehr unterschiedlichen Auftaktergebnissen zusammen. Halle holte beim Greifswalder FC ein 2:2 und rettete den Punkt in der 84. Minute. Mit einem Zähler und 2:2 Toren steht der HFC auf Rang neun. Erfurt überrollte BFC Dynamo dagegen mit 4:1, führte bereits nach 36 Minuten 4:0 und nimmt mit drei Punkten sowie 4:1 Toren Platz drei ein. Der Gastgeber kann seine Nähe zur Spitzengruppe bestätigen, doch Erfurt reist mit der Wucht des klarsten frühen Ausrufezeichens neben Magdeburg II und Chemnitz an. ---