Chemnitzer FC gastiert im Sachsenpokal beim Dresdner SC Der CFC trifft in der zweiten Runde auf den Dresdner SC. von PM · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Scharnow

Der Chemnitzer FC tritt in der 2. Runde des Sachsenpokals beim Dresdner SC im Heinz-SteyerStadion an. Ausgetragen wird die Partie am Wochenende des 5. und 6. September 2026 beim Sechstligisten. Das wurde vom Sächsischen Fußballverband am Donnerstag, dem 02. Juli, in der LVZ-Kuppel in Leipzig ausgelost.

"Wir freuen uns auf die Begegnung beim Dresdner SC. Natürlich gibt es keine Selbstläufer in diesem Wettbewerb, aber für uns als Regionalligisten ist das Weiterkommen in dieser Partie natürlich Pflicht. Wichtig ist, dass wir das Spiel mit maximaler Konzentration, Professionalität und Seriosität angehen, um kein Risiko einzugehen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen diese Aufgabe souverän lösen und in die 3. Runde einziehen", erklärt Sportdirektor Chris Löwe nach der Auslosung. Ausgelost wurden am Nachmittag des 02. Juli bereits die 1. Und 2. Runde des Pokals in der LVZKuppel in Leipzig. Als Losfee fungierte Björn Steiger, der Geschäftsführer der DDV-Mediengruppe, zu der unter anderem TAG24 und die Sächsische Zeitung gehören.

In der 2. Runde des Sachsenpokals stehen noch 64 der ursprünglich 84 gestarteten Mannschaften. Es steigen auch alle Regionalligisten mit ein. Neben dem CFC sind also auch der FSV Zwickau, der FC Erzgebirge Aue, die BSG Chemie Leipzig und der 1. FC Lokomotive Leipzig in dieser Runde aktiv. Dabei wurde frei gelost. Der CFC ist mit zwölf Titeln Rekordpokalsieger des Wettbewerbs. Zuletzt triumphierten die Himmelblauen im Jahr 2022, als sie im Finale einen 2:1-Sieg im eigenen Stadion gegen Chemie Leipzig feiern durften.