Chemnitzer FC gastiert im Sachsenpokal beim Dresdner SC

Der Chemnitzer FC tritt in der 2. Runde des Sachsenpokals beim Dresdner SC im Heinz-SteyerStadion an. Ausgetragen wird die Partie am Wochenende des 5. und 6. September 2026 beim Sechstligisten. Das wurde vom Sächsischen Fußballverband am Donnerstag, dem 02. Juli, in der LVZ-Kuppel in Leipzig ausgelost.
"Wir freuen uns auf die Begegnung beim Dresdner SC. Natürlich gibt es keine Selbstläufer in diesem Wettbewerb, aber für uns als Regionalligisten ist das Weiterkommen in dieser Partie natürlich Pflicht. Wichtig ist, dass wir das Spiel mit maximaler Konzentration, Professionalität und Seriosität angehen, um kein Risiko einzugehen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen diese Aufgabe souverän lösen und in die 3. Runde einziehen", erklärt Sportdirektor Chris Löwe nach der Auslosung.
Ausgelost wurden am Nachmittag des 02. Juli bereits die 1. Und 2. Runde des Pokals in der LVZKuppel in Leipzig. Als Losfee fungierte Björn Steiger, der Geschäftsführer der DDV-Mediengruppe, zu der unter anderem TAG24 und die Sächsische Zeitung gehören.
In der 2. Runde des Sachsenpokals stehen noch 64 der ursprünglich 84 gestarteten Mannschaften. Es steigen auch alle Regionalligisten mit ein. Neben dem CFC sind also auch der FSV Zwickau, der FC Erzgebirge Aue, die BSG Chemie Leipzig und der 1. FC Lokomotive Leipzig in dieser Runde aktiv. Dabei wurde frei gelost.
Der CFC ist mit zwölf Titeln Rekordpokalsieger des Wettbewerbs. Zuletzt triumphierten die Himmelblauen im Jahr 2022, als sie im Finale einen 2:1-Sieg im eigenen Stadion gegen Chemie Leipzig feiern durften.
Zum Pokalgegner
Der Dresdner SC schloss die abgelaufene Saison auf dem 12. Tabellenplatz der Sachsenliga ab und belegte damit den ersten Nicht-Abstiegsplatz.
1898 gegründet ist der DSC einer der traditionsreichsten Vereine der gesamten Republik. In den 1920er- und 1930er-Jahren dominierte der Verein die Mitteldeutsche Verbandsliga – damals gab es noch keine nationale Liga. Später folgten nur noch wenige Erfolge. 1958 konnte die Mannschaft den FDGB-Pokal als letzten großen Titel erringen.
Zwischen 1998 und 2003 spielte sich die Mannschaft zwischenzeitlich in die drittklassige Regionalliga Nordost und machte der SG Dynamo Dresden den Platz an der Spitze Dresdens streitig. Danach ging es allerdings zurück in den Amateurfußball. In der Saison 2023/24 feierte der DSC als Meister der Landesklasse Ost den Aufstieg in die Landesliga Sachsen.
Das Duell der beiden Teams gab es im Sachsenpokal bereits in der Saison 1996/97, als der Chemnitzer FC sich im Finale mit 3:0 den ersten von insgesamt zwölf Pokalsiegen sichern konnte. Zuletzt spielten die Teams 2024 gegeneinander im Achtelfinale des Sachsenpokals. Der CFC gewann erneut mit 3:0.
Infos zum Vorverkauf folgen
Alle Details zum Vorverkauf werden zeitnah in Absprache mit dem gastgebenden Verein geklärt. Zudem wird der Sächsische Fußballverband die genaue Spielansetzung kommunizieren, sobald diese feststeht. Über alle offenen Punkte informieren wir selbstverständlich auf der CFC-Website. Bis dahin bitten wir alle CFC-Fans noch um etwas Geduld.